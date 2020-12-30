Карраско прервал интервью Эдена Азара, напомнив о чемпионстве «Атлетико»

Полузащитник сборной Бельгии Янник Карраско вмешался в интервью партнера Эдена Азара. Игрок «Атлетико» вошел в кадр и напомнил о чемпионстве мадридцев. Видео доступно ниже.

«Круто, поздравляю», – отреагировал Азар, игрок «Реала».

«Атлетико» в минувшем сезоне впервые за 7 лет взял Примеру.

Бельгия стартует на Евро-2020 12 июня матчем против России.

Бельгия – действующий бронзовый призер чемпионата мира.