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    Карраско прервал интервью Эдена Азара, напомнив о чемпионстве «Атлетико»

    Полузащитник сборной Бельгии Янник Карраско вмешался в интервью партнера Эдена Азара. Игрок «Атлетико» вошел в кадр и напомнил о чемпионстве мадридцев. Видео доступно ниже.

    «Круто, поздравляю», – отреагировал Азар, игрок «Реала».

    • «Атлетико» в минувшем сезоне впервые за 7 лет взял Примеру.
    • Бельгия стартует на Евро-2020 12 июня матчем против России.
    • Бельгия – действующий бронзовый призер чемпионата мира.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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    04.06.2021 23:10
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