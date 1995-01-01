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    Ненахов – о переходе в «Локомотив»: «Значительную роль сыграло участие команды в еврокубках»

    Новичок «Локомотива» Максим Ненахов прокомментировал свой переход из «Ахмата» в московский клуб.

    «Я рад стать частью «Локомотива». Для меня переход в клуб с большими амбициями – новый вызов в карьере. Значительную роль сыграло то, что команда будет играть в еврокубках.

    Благодарю свой предыдущий клуб «Ахмат», у меня остались только тeплые воспоминания. Сейчас все мысли связаны с новой командой, очень жду начала тренировочных сборов. Надеюсь, вместе с командой добьeмся больших побед», – сказал Ненахов.

    • По информации «РБ-Спорт», сумма трансфера составила 2 миллиона евро.
    • Ненахов заключил с «Локо» трехлетний контракт.
    • В прошедшем сезоне игрок провел за «Ахмат» 31 матч и сделал 3 ассиста.

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    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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