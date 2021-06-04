Ненахов – о переходе в «Локомотив»: «Значительную роль сыграло участие команды в еврокубках»

Новичок «Локомотива» Максим Ненахов прокомментировал свой переход из «Ахмата» в московский клуб.
«Я рад стать частью «Локомотива». Для меня переход в клуб с большими амбициями – новый вызов в карьере. Значительную роль сыграло то, что команда будет играть в еврокубках.
Благодарю свой предыдущий клуб «Ахмат», у меня остались только тeплые воспоминания. Сейчас все мысли связаны с новой командой, очень жду начала тренировочных сборов. Надеюсь, вместе с командой добьeмся больших побед», – сказал Ненахов.
- По информации «РБ-Спорт», сумма трансфера составила 2 миллиона евро.
- Ненахов заключил с «Локо» трехлетний контракт.
- В прошедшем сезоне игрок провел за «Ахмат» 31 матч и сделал 3 ассиста.
Источник: Официальный сайт «Локомотива»