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    «Чемпионат»: Мурат Сасиев станет новым начальником «Локомотива» после ухода Сухины

    Стало известно, кто станет новым начальником команды в «Локомотиве» после увольнения Станислава Сухины.

    По информации «Чемпионата», эту должность займет Мурат Сасиев, ранее работавший переводчиком.

    Ранее Sport24 сообщал, что помимо Сухины «Локомотив» покинут врач Никита Карлицкий и другие члены медицинского штаба основной команды.

    • Сухина – бывший судья.
    • Он был назначен на должность начальника «Локомотива» в феврале 2017 года.
    • После его прихода «Локо» стал чемпионом России в сезоне-2017/18 и трижды выиграл Кубок России.

    Sport24: «Локомотив» уволил Сухину и врачей основного состава

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    Источник: «Чемпионат»

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