«Чемпионат»: Мурат Сасиев станет новым начальником «Локомотива» после ухода Сухины

Стало известно, кто станет новым начальником команды в «Локомотиве» после увольнения Станислава Сухины.

По информации «Чемпионата», эту должность займет Мурат Сасиев, ранее работавший переводчиком.

Ранее Sport24 сообщал, что помимо Сухины «Локомотив» покинут врач Никита Карлицкий и другие члены медицинского штаба основной команды.

Сухина – бывший судья.

Он был назначен на должность начальника «Локомотива» в феврале 2017 года.

После его прихода «Локо» стал чемпионом России в сезоне-2017/18 и трижды выиграл Кубок России.

Sport24: «Локомотив» уволил Сухину и врачей основного состава