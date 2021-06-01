Абрамович хочет вернуть Лукаку в «Челси». Он лично ведет переговоры по трансферу бельгийца

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку может вернуться в «Челси».

По информации Eurosport, в 28-летнем бельгийце заинтересован лично владелец клуба Роман Абрамович. Он считает Лукаку идеальным нападающим, который поможет команде бороться за победу в АПЛ. Функционер взял переговоры под свой контроль.

Интерес к бельгийцу также проявляет «Манчестер Сити», который предлагает игроку более выгодные условия, чем «Челси».