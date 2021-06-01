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    Абрамович хочет вернуть Лукаку в «Челси». Он лично ведет переговоры по трансферу бельгийца

    Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку может вернуться в «Челси».

    По информации Eurosport, в 28-летнем бельгийце заинтересован лично владелец клуба Роман Абрамович. Он считает Лукаку идеальным нападающим, который поможет команде бороться за победу в АПЛ. Функционер взял переговоры под свой контроль.

    Интерес к бельгийцу также проявляет «Манчестер Сити», который предлагает игроку более выгодные условия, чем «Челси».

    • Лукаку играл за «Челси» с 2011 по 2014-й год.
    • В текущем сезоне Серии А он забил 24 мяча в 36 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 100 миллионов евро.

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    Источник: Eurosport

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    01.06.2021 23:57
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