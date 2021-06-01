Мхитарян будет получать 4,5 миллиона в год по новому контракту с «Ромой»

Стали известны условия нового контракта полузащитника Генриха Мхитаряна с «Ромой».
По информации журналиста Николо Скиры, 32-летний армянин будет получать 4,5 миллиона евро в год плюс бонусы. Контракт Мхитаряна с «Ромой» будет рассчитан до лета 2023 года.
- На Мхитаряна претендовал «Зенит». Футболиста не устроило предложение клуба из Санкт-Петербурга.
- В прошлом сезоне он провел 33 матча Серии А, забил 12 голов, сделал 10 ассистов.
- Рыночная стоимость Мхитаряна – 20 миллионов евро.
Источник: твиттер Николо Скиры