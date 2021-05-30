Газизов: «Ошибка Зинченко? Нет, он очень хорошо сыграл. Верю, что Саша еще не раз будет в финале Лиги чемпионов»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал игру защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко в финале Лиги чемпионов.

«Смотрел матч, болел за Сашу Зинченко, хороший был финал, и «Челси», и «Манчестер Сити» отлично сыграли. Ошибка Зинченко в пропущенном мяче? Нет, он очень хорошо сыграл. Мы будем всегда переживать и держать кулачки за Зинченко. Я верю в то, что Саша сыграет еще не в одном финале Лиги чемпионов», – цитирует Газизова ТАСС.