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    Газизов: «Ошибка Зинченко? Нет, он очень хорошо сыграл. Верю, что Саша еще не раз будет в финале Лиги чемпионов»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал игру защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко в финале Лиги чемпионов.

    «Смотрел матч, болел за Сашу Зинченко, хороший был финал, и «Челси», и «Манчестер Сити» отлично сыграли. Ошибка Зинченко в пропущенном мяче? Нет, он очень хорошо сыграл. Мы будем всегда переживать и держать кулачки за Зинченко. Я верю в то, что Саша сыграет еще не в одном финале Лиги чемпионов», – цитирует Газизова ТАСС.

    • «Манчестер Сити» проиграл «Челси» со счетом 0:1 в финале Лиги чемпионов.
    • Единственный гол на 42-й минуте встречи забил Кай Хаверц. После передачи на немецкого хавбека Зинченко не успел подстраховать партнера, и Хаверц убежал один на один с вратарем и поразил ворота.
    • Зинченко выступал за «Уфу» с 2015 по 2016 год.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 18:13
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2128

      Аристократ Олжик 15 минут назад

      И я снова оказался прав, и в футболе тоже есть БОГ - Фортуна его зовут. Или ее, кому как удобно. Фортуна не дура и не даст побеждать нечестно. Челси нарушил фэйр-плей и понес наказание и дважды получил подарок от фортуны. Сити и ПСЖ же, регулярно нарушают фэйр-плей, но . . . Сити откупился, а ПСЖ и вовсе купил УЕФА. Но фортуна все видит и не даст победит Сити и ПСЖ, пока те не понесут наказание за нечестный футбол!!!

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