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  • Газизов: «Ошибка Зинченко? Нет, он очень хорошо сыграл. Верю, что Саша еще не раз будет в финале Лиги чемпионов»

Газизов: «Ошибка Зинченко? Нет, он очень хорошо сыграл. Верю, что Саша еще не раз будет в финале Лиги чемпионов»

30 мая 2021, 18:13
10

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал игру защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко в финале Лиги чемпионов.

«Смотрел матч, болел за Сашу Зинченко, хороший был финал, и «Челси», и «Манчестер Сити» отлично сыграли. Ошибка Зинченко в пропущенном мяче? Нет, он очень хорошо сыграл. Мы будем всегда переживать и держать кулачки за Зинченко. Я верю в то, что Саша сыграет еще не в одном финале Лиги чемпионов», – цитирует Газизова ТАСС.

  • «Манчестер Сити» проиграл «Челси» со счетом 0:1 в финале Лиги чемпионов.
  • Единственный гол на 42-й минуте встречи забил Кай Хаверц. После передачи на немецкого хавбека Зинченко не успел подстраховать партнера, и Хаверц убежал один на один с вратарем и поразил ворота.
  • Зинченко выступал за «Уфу» с 2015 по 2016 год.

Источник: ТАСС
Лига чемпионов Уфа Манчестер Сити Челси Зинченко Александр Газизов Шамиль
Комментарии (10)
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Аристократ Олжик
1622388071
И я снова оказался прав, и в футболе тоже есть БОГ - Фортуна его зовут. Или ее, кому как удобно. Фортуна не дура и не даст побеждать нечестно. Челси нарушил фэйр-плей и понес наказание и дважды получил подарок от фортуны. Сити и ПСЖ же, регулярно нарушают фэйр-плей, но . . . Сити откупился, а ПСЖ и вовсе купил УЕФА. Но фортуна все видит и не даст победит Сити и ПСЖ, пока те не понесут наказание за нечестный футбол!!!
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Maxi_7
1622390142
Ну, можно закрывать глаза ладошами и кричать, что "вас не существует" или называть черное белым, но факт остается фактом, что Зинченко то ошибся, в той ситуации изначально он хотел делать искусственный офсайд, потом увидел, что Диаш опустился ниже и сместил линию офсайда метра на 3, при этом Зинченко отпустил Хаверца на приличную дистанцию и когда уже понятно было, что вот-вот пойдет передача на нападающего даже в момент её отдачи не ускорился чтобы догнать его, продолжая бежать трусцой и только когда Хаверц убежал от него уже на несколько метров сделал подобие рывка... странно, если честно, я так и не понял что он хотел этим и на что рассчитывал в этой ситуации... Другое дело, что спускать всех собак на Зинченко тоже не стоит, не из-за его ошибки МС вчера проиграл, у Челси было много моментов и до этого эпизода и, уверен, были бы еще если бы Хаверц в этом эпизоде не забил, просто Челси вчера был лучше готов как тактически, так и функционально и заслуженно победил.
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Давид59
1622400771
Думаю, Зинченко всё делал правильно. Он видел рывок Хверца и специально притормозил, чтобы оставить его в офсайде. Другое дело, что линию офсайда держал другой защитник. и это их погубило.
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житель СПб
1622405082
Это все игры ... На самом деле - гол его вина, и это всем понятно. Другое дело, что такая команда как Сити, должен был забивать 2-3 раза, и держать нормальную оборону.
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Plyash
1622442525
Зинченко сыграл очень прилично.А вина его в пропущеном мяче если и была,то несколко косвенная.Проиграл позицию сам,но там рядом были ещё двое таких же,каждый понадеялся на партнёра.
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Plyash
1622442810
Как бразильцы говорили в 60-х,помните? "Неважно,сколько забьют нам,мы всегда забьём больше." МанСити должен был забивать не раз,но он этого не сделал.
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Hektor 84
1622447634
Смешной болван
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zigbert
1622468202
Вообще то правильней будет болеть за команду а не за игрока в команде. Ошибка была не только Зинченко но и всей обороны Ман Сити. Но эта ошибка была не столь велика, сколько хорош был выверенный пас на Хаверца.
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