Газизов: «Ошибка Зинченко? Нет, он очень хорошо сыграл. Верю, что Саша еще не раз будет в финале Лиги чемпионов»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал игру защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко в финале Лиги чемпионов.
«Смотрел матч, болел за Сашу Зинченко, хороший был финал, и «Челси», и «Манчестер Сити» отлично сыграли. Ошибка Зинченко в пропущенном мяче? Нет, он очень хорошо сыграл. Мы будем всегда переживать и держать кулачки за Зинченко. Я верю в то, что Саша сыграет еще не в одном финале Лиги чемпионов», – цитирует Газизова ТАСС.
- «Манчестер Сити» проиграл «Челси» со счетом 0:1 в финале Лиги чемпионов.
- Единственный гол на 42-й минуте встречи забил Кай Хаверц. После передачи на немецкого хавбека Зинченко не успел подстраховать партнера, и Хаверц убежал один на один с вратарем и поразил ворота.
- Зинченко выступал за «Уфу» с 2015 по 2016 год.
Источник: ТАСС