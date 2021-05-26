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  • Газизов – Салихове о Кокорине: «Когда я приходил в «Спартак», клуб был девятым, а когда уходил – первым. Какие вопросы?»

Газизов – Салихове о Кокорине: «Когда я приходил в «Спартак», клуб был девятым, а когда уходил – первым. Какие вопросы?»

26 мая 2021, 18:34
10

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ответил на критику супруги Леонида Федуна Заремы Салиховой из-за приобретения нападающего Александра Кокорина.

– Я не хочу ни с кем вступать в полемику и ни с кем дискутировать. Давайте говорить о футболе, а не искать все время чего-то жареного. Почему я должен что-то объяснять?

Сейчас можно говорить все что угодно по поводу Кокорина. Но вы смотрите в турнирную таблицу. Когда я приходил в «Спартак», он был на девятом месте, а когда уходил – первым. Вот и все. Какие вопросы?

– Есть вопросы по Кокорину.

А по Мозесу нет? По Жиго, которого я оставил? Тила отдал в аренду. Здесь вопросов нет почему-то? Повторяю, не хочу вступать в полемику. Так что я не буду отвечать на эти вопросы. Точка.

– Можете в целом сказать, почему у Кокорина не получилось в «Спартаке»?

– Давайте не будем развивать тему. Давайте подождем, как Кокорин сыграет в «Фиорентине» во втором сезоне. Давайте будем заниматься футболом, а не искать жареные вещи...

– Позвольте все-таки один уточняющий вопрос. Процитирую Салихову: «Он рассказывал, что Кокорин подпишет некий документ, согласно которому он обязуется забить десять голов до конца чемпионата, а если этого не случится, то последует вычет из его зарплаты. Но этот документ так никто и не увидел».

– Отвечу так. Документ такой есть. Но он подписан только между мной и Сашей. Зачем это выносить в прессу? Это внутренняя кухня. Я не понимаю!

  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • В марте он вернулся в «Уфу».
  • «Спартак» заплатил Газизову 100 миллионов рублей за разрыв контракта. Общая сумма компенсации – 400 миллионов.

Салихова: «Газизов считал, что «Спартак» не сможет выиграть РПЛ без Кокорина. Говорил, что он будет рвать и метать на поле»

Зарема: «Увольнение уборщицы «Спартака» собирает больше кликов, чем чемпионство «Зенита» или снос «РЖД-Арены»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Кокорин Александр Газизов Шамиль
Комментарии (10)
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VVM1964
1622045328
Скользкий типчик )))
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general.lizyukov
1622047823
Это как: клуб платит зарплату, а отвечает игрок перед каким-то функционером, не перед клубом? Должно быть доп.соглашение, а не вот это вот "между мной и сашей".
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JTherry
1622048219
так и документ между Федуном и Газиком тоже подписан "только между ними", поэтому "своих" оставшихся 300 лимонов не увидит за "косяки" на посту гендира))
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Иван Петров 1986
1622049254
Можно подумать, что Кокоша в новом сезоне играть будет. Ему уже играть не хочется, хочется только бабосы получать ни за что.
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Atom2020
1622049806
Газизов так бахвалится, как будто после его прихода у Спартака поперла игра ... Узбекский Месси, неожиданно подорожавший перед покупкой в 10 раз, и Сашка Табуреткин, любимец Шпака - вот и все чем запомнился Газизов
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Рубинище
1622050226
Газизов разочаровал. как его вообще к кб взяли? и молчал бы теперь
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JTherry
1622050620
каждый теперь тянет одеяло на себя, так много причастных стало к "серебру" Тедеско и команды Спартак... а по сути: что Газик - "колхозник", что Зарема - "уборщица", да и Федун - лошара, обвел вас вокруг пальца "кидальщик перчаток"...
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baden69
1622056093
"...вы смотрите в турнирную таблицу. Когда я приходил в «Спартак», он был на девятом месте, а когда уходил – первым. Вот и все. Какие вопросы?" Вопрос: Когда, в какой момент чемпионата Спартак стал первым???
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житель СПб
1622058108
Но с другой стороны - и это тоже имеет место.
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Каратель помойников
1622102948
деревянным был только тренер, которого поменяли
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