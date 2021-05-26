Газизов – Салихове о Кокорине: «Когда я приходил в «Спартак», клуб был девятым, а когда уходил – первым. Какие вопросы?»

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ответил на критику супруги Леонида Федуна Заремы Салиховой из-за приобретения нападающего Александра Кокорина.
– Я не хочу ни с кем вступать в полемику и ни с кем дискутировать. Давайте говорить о футболе, а не искать все время чего-то жареного. Почему я должен что-то объяснять?
Сейчас можно говорить все что угодно по поводу Кокорина. Но вы смотрите в турнирную таблицу. Когда я приходил в «Спартак», он был на девятом месте, а когда уходил – первым. Вот и все. Какие вопросы?
– Есть вопросы по Кокорину.
– А по Мозесу нет? По Жиго, которого я оставил? Тила отдал в аренду. Здесь вопросов нет почему-то? Повторяю, не хочу вступать в полемику. Так что я не буду отвечать на эти вопросы. Точка.
– Можете в целом сказать, почему у Кокорина не получилось в «Спартаке»?
– Давайте не будем развивать тему. Давайте подождем, как Кокорин сыграет в «Фиорентине» во втором сезоне. Давайте будем заниматься футболом, а не искать жареные вещи...
– Позвольте все-таки один уточняющий вопрос. Процитирую Салихову: «Он рассказывал, что Кокорин подпишет некий документ, согласно которому он обязуется забить десять голов до конца чемпионата, а если этого не случится, то последует вычет из его зарплаты. Но этот документ так никто и не увидел».
– Отвечу так. Документ такой есть. Но он подписан только между мной и Сашей. Зачем это выносить в прессу? Это внутренняя кухня. Я не понимаю!
- Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
- В марте он вернулся в «Уфу».
- «Спартак» заплатил Газизову 100 миллионов рублей за разрыв контракта. Общая сумма компенсации – 400 миллионов.
Салихова: «Газизов считал, что «Спартак» не сможет выиграть РПЛ без Кокорина. Говорил, что он будет рвать и метать на поле»
Зарема: «Увольнение уборщицы «Спартака» собирает больше кликов, чем чемпионство «Зенита» или снос «РЖД-Арены»