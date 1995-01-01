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    Газизов – Салихове о Кокорине: «Когда я приходил в «Спартак», клуб был девятым, а когда уходил – первым. Какие вопросы?»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ответил на критику супруги Леонида Федуна Заремы Салиховой из-за приобретения нападающего Александра Кокорина.

    – Я не хочу ни с кем вступать в полемику и ни с кем дискутировать. Давайте говорить о футболе, а не искать все время чего-то жареного. Почему я должен что-то объяснять?

    Сейчас можно говорить все что угодно по поводу Кокорина. Но вы смотрите в турнирную таблицу. Когда я приходил в «Спартак», он был на девятом месте, а когда уходил – первым. Вот и все. Какие вопросы?

    – Есть вопросы по Кокорину.

    А по Мозесу нет? По Жиго, которого я оставил? Тила отдал в аренду. Здесь вопросов нет почему-то? Повторяю, не хочу вступать в полемику. Так что я не буду отвечать на эти вопросы. Точка.

    – Можете в целом сказать, почему у Кокорина не получилось в «Спартаке»?

    – Давайте не будем развивать тему. Давайте подождем, как Кокорин сыграет в «Фиорентине» во втором сезоне. Давайте будем заниматься футболом, а не искать жареные вещи...

    – Позвольте все-таки один уточняющий вопрос. Процитирую Салихову: «Он рассказывал, что Кокорин подпишет некий документ, согласно которому он обязуется забить десять голов до конца чемпионата, а если этого не случится, то последует вычет из его зарплаты. Но этот документ так никто и не увидел».

    – Отвечу так. Документ такой есть. Но он подписан только между мной и Сашей. Зачем это выносить в прессу? Это внутренняя кухня. Я не понимаю!

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • В марте он вернулся в «Уфу».
    • «Спартак» заплатил Газизову 100 миллионов рублей за разрыв контракта. Общая сумма компенсации – 400 миллионов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +26419

      VVM1964 32 минуты назад

      Скользкий типчик )))

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      Рейтинг: +22710

      silver29 48 минут назад

      Газизов уже вступил в спор, будь он прав он бы доказывал это в другом клубе, а с Кокориным он реально косячнул

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