Газизов – Салихове о Кокорине: «Когда я приходил в «Спартак», клуб был девятым, а когда уходил – первым. Какие вопросы?»

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ответил на критику супруги Леонида Федуна Заремы Салиховой из-за приобретения нападающего Александра Кокорина.

– Я не хочу ни с кем вступать в полемику и ни с кем дискутировать. Давайте говорить о футболе, а не искать все время чего-то жареного. Почему я должен что-то объяснять?

Сейчас можно говорить все что угодно по поводу Кокорина. Но вы смотрите в турнирную таблицу. Когда я приходил в «Спартак», он был на девятом месте, а когда уходил – первым. Вот и все. Какие вопросы?

– Есть вопросы по Кокорину.

– А по Мозесу нет? По Жиго, которого я оставил? Тила отдал в аренду. Здесь вопросов нет почему-то? Повторяю, не хочу вступать в полемику. Так что я не буду отвечать на эти вопросы. Точка.

– Можете в целом сказать, почему у Кокорина не получилось в «Спартаке»?

– Давайте не будем развивать тему. Давайте подождем, как Кокорин сыграет в «Фиорентине» во втором сезоне. Давайте будем заниматься футболом, а не искать жареные вещи...

– Позвольте все-таки один уточняющий вопрос. Процитирую Салихову: «Он рассказывал, что Кокорин подпишет некий документ, согласно которому он обязуется забить десять голов до конца чемпионата, а если этого не случится, то последует вычет из его зарплаты. Но этот документ так никто и не увидел».

– Отвечу так. Документ такой есть. Но он подписан только между мной и Сашей. Зачем это выносить в прессу? Это внутренняя кухня. Я не понимаю!

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

В марте он вернулся в «Уфу».

«Спартак» заплатил Газизову 100 миллионов рублей за разрыв контракта. Общая сумма компенсации – 400 миллионов.

Салихова: «Газизов считал, что «Спартак» не сможет выиграть РПЛ без Кокорина. Говорил, что он будет рвать и метать на поле»

Зарема: «Увольнение уборщицы «Спартака» собирает больше кликов, чем чемпионство «Зенита» или снос «РЖД-Арены»