Соболев подвернул ногу и будет несколько дней тренироваться отдельно от сборной России

Стал известен характер повреждения нападающего «Спартака» Александра Соболева, который пропустил общую тренировку сборной России на сборе а Австрии.
«Соболев накануне подвернул ногу, несколько дней он будет заниматься отдельно», – сообщил главный врач национальной команды Эдуард Безуглов.
- К полноценным занятиям со сборной вернулись Марио Фернандес, Андрей Мостовой и Антон Заболотный.
- В расположение сборной прибыли Александр Головин и Алексей Миранчук.
- Россияне сыграют с Бельгией, Данией и Финляндией на групповом этапе Евро-2020.
Источник: «Чемпионат»