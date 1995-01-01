Соболев подвернул ногу и будет несколько дней тренироваться отдельно от сборной России

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +338

      Smoking_dog 1 час назад

      Подвернул ногу это максимум 3 дня даже если связки стопы в хлам

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