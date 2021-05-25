Соболев подвернул ногу и будет несколько дней тренироваться отдельно от сборной России

Стал известен характер повреждения нападающего «Спартака» Александра Соболева, который пропустил общую тренировку сборной России на сборе а Австрии.

«Соболев накануне подвернул ногу, несколько дней он будет заниматься отдельно», – сообщил главный врач национальной команды Эдуард Безуглов.