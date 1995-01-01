«Все в сборе». Головин и Миранчук прибыли в расположение сборной России

топ прикатил, нельзя оздоеву с ними говорить
Полузащитник «Монако» Александр Головин и хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук присоединились к сборной России на сборе в австрийском Нойштифте.
«Кадр дня. Все в сборе», – подписала фотографию футболистов пресс-служба сборной России.
- К полноценным занятиям со сборной вернулись Марио Фернандес, Андрей Мостовой и Антон Заболотный.
- Россияне сыграют с Бельгией, Данией и Финляндией на групповом этапе Евро-2020.
- Накануне в расположение сборной прибыл Денис Черышев.