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    Чепзанович войдет в штаб Витории. Он займется физподготовкой всех команд «Спартака»

    Тренер «Спартака» по физподготовке Владимир Чепзанович останется в столичном клубе.

    По информации Metaratings, Чепзанович войдет в тренерский штаб Руя Витории несмотря на то, что португалец привез с собой тренера по физподготовке Паулу Моурау.

    Отмечается, что Чепзанович возглавит систему вертикали клуба по физической подготовке. 39-летний тренер будет отвечать за физподготовку футболистов основы, второй и молодежной команды, а также академии клуба.

    • Чепзанович работает в «Спартаке» с 2019 года.
    • Контракт Витории с московским клубом рассчитан на 2 года.
    • Португалец и его помощники будут зарабатывать в «Спартаке» около 3,5 миллиона евро в год.

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    Источник: Metaratings

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