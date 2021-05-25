Чепзанович войдет в штаб Витории. Он займется физподготовкой всех команд «Спартака»

Тренер «Спартака» по физподготовке Владимир Чепзанович останется в столичном клубе.
По информации Metaratings, Чепзанович войдет в тренерский штаб Руя Витории несмотря на то, что португалец привез с собой тренера по физподготовке Паулу Моурау.
Отмечается, что Чепзанович возглавит систему вертикали клуба по физической подготовке. 39-летний тренер будет отвечать за физподготовку футболистов основы, второй и молодежной команды, а также академии клуба.
- Чепзанович работает в «Спартаке» с 2019 года.
- Контракт Витории с московским клубом рассчитан на 2 года.
- Португалец и его помощники будут зарабатывать в «Спартаке» около 3,5 миллиона евро в год.
Источник: Metaratings