Чепзанович войдет в штаб Витории. Он займется физподготовкой всех команд «Спартака»

Тренер «Спартака» по физподготовке Владимир Чепзанович останется в столичном клубе.

По информации Metaratings, Чепзанович войдет в тренерский штаб Руя Витории несмотря на то, что португалец привез с собой тренера по физподготовке Паулу Моурау.

Отмечается, что Чепзанович возглавит систему вертикали клуба по физической подготовке. 39-летний тренер будет отвечать за физподготовку футболистов основы, второй и молодежной команды, а также академии клуба.