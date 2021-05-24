Стали известны имена четырех ассистентов Витории в «Спартаке»

Сегодня, 24 мая, Руй Витория возглавил «Спартак».
Помимо него в тренерский штаб «Спартака» войдут первый ассистент Арналду Тейшейра, второй ассистент Сержиу Ботелью, тренер вратарей Луиш Эштевеш и тренер по физподготовке Паулу Моурау.
«Штаб Витории уже приступил к работе и готовит детальный план подготовки к новому сезону. Знакомство с командой состоится в середине июня, когда футболисты выйдут из отпуска.
Желаем Рую Витории и его помощникам успехов в «Спартаке», – сообщает пресс-служба клуба.
- Все четыре тренера работали с Виторией в «Витории Гимараеш», «Бенфике» и «Аль-Насре».
- Ранее сообщалось, что португалец и его помощники будут зарабатывать в «Спартаке» около 3,5 миллиона евро в год.
- Контракт с Виторией рассчитан на два года.
Источник: официальный сайт «Спартака»