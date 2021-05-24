Стали известны имена четырех ассистентов Витории в «Спартаке»

Сегодня, 24 мая, Руй Витория возглавил «Спартак».

Помимо него в тренерский штаб «Спартака» войдут первый ассистент Арналду Тейшейра, второй ассистент Сержиу Ботелью, тренер вратарей Луиш Эштевеш и тренер по физподготовке Паулу Моурау.

«Штаб Витории уже приступил к работе и готовит детальный план подготовки к новому сезону. Знакомство с командой состоится в середине июня, когда футболисты выйдут из отпуска.

Желаем Рую Витории и его помощникам успехов в «Спартаке», – сообщает пресс-служба клуба.