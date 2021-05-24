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    Стали известны имена четырех ассистентов Витории в «Спартаке»

    Сегодня, 24 мая, Руй Витория возглавил «Спартак».

    Помимо него в тренерский штаб «Спартака» войдут первый ассистент Арналду Тейшейра, второй ассистент Сержиу Ботелью, тренер вратарей Луиш Эштевеш и тренер по физподготовке Паулу Моурау.

    «Штаб Витории уже приступил к работе и готовит детальный план подготовки к новому сезону. Знакомство с командой состоится в середине июня, когда футболисты выйдут из отпуска.

    Желаем Рую Витории и его помощникам успехов в «Спартаке», – сообщает пресс-служба клуба.

    • Все четыре тренера работали с Виторией в «Витории Гимараеш», «Бенфике» и «Аль-Насре».
    • Ранее сообщалось, что португалец и его помощники будут зарабатывать в «Спартаке» около 3,5 миллиона евро в год.
    • Контракт с Виторией рассчитан на два года.

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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