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    Николич – о продлении контракта с «Локомотивом»: «Мы только начали собирать трофеи»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал заключение нового соглашения с клубом.

    «Я очень рад и счастлив, что мы продлили контракт на три года. На встрече с нашими болельщиками я сказал, что мы только начали собирать трофеи. Для этого и должны работать. Хочу поблагодарить всю команду «Локомотив», тренерский штаб.

    Спасибо руководству клуба – это были лeгкие переговоры по контракту, быстро договорились. Двигаемся дальше вместе. Конечно, спасибо болельщикам за поддержку, очень хочу их видеть как можно в большем количестве на матчах.

    Спасибо моей семье за то, что они всегда за моей спиной и поддерживают меня. Привожу их в Москву и настроен работать. Удачи нам всем», – сказал серб.

    • Николич возглавляет «Локо» с мая 2020 года.
    • В минувшем сезоне команда финишировала в РПЛ на третьем месте и выиграла Кубок России.
    • Ранее «Чемпионат» сообщал, что зарплата тренера после продления контракта вырастет до 1,8 миллиона евро в год.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2360

      Алехсбургер. 1 минуту назад

      Время собирать трофеи,время разбрасывать их..)
      Это определяет не сиюминутная эйфория,
      это обозначивает атараксия всего и вся...
      сидя в кресле и не прыгая по бровке.

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