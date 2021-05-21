Николич – о продлении контракта с «Локомотивом»: «Мы только начали собирать трофеи»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал заключение нового соглашения с клубом.

«Я очень рад и счастлив, что мы продлили контракт на три года. На встрече с нашими болельщиками я сказал, что мы только начали собирать трофеи. Для этого и должны работать. Хочу поблагодарить всю команду «Локомотив», тренерский штаб.

Спасибо руководству клуба – это были лeгкие переговоры по контракту, быстро договорились. Двигаемся дальше вместе. Конечно, спасибо болельщикам за поддержку, очень хочу их видеть как можно в большем количестве на матчах.

Спасибо моей семье за то, что они всегда за моей спиной и поддерживают меня. Привожу их в Москву и настроен работать. Удачи нам всем», – сказал серб.