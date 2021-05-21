«Локомотив» объявил о продлении контракта с Николичем

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подписал новый контракт с московским клубом.
Соглашение между сторонами рассчитано на три года, то есть до июня 2024-го.
Предыдущий договор сербского специалиста истекал по окончании следующего сезона.
- Николич возглавляет «Локо» с мая 2020 года.
- В минувшем сезоне команда финишировала в РПЛ на третьем месте и выиграла Кубок России.
- Ранее «Чемпионат» сообщал, что зарплата тренера после продления контракта вырастет до 1,8 миллиона евро в год.
Источник: Официальный сайт «Локомотива»