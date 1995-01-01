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    «Локомотив» объявил о продлении контракта с Николичем

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подписал новый контракт с московским клубом.

    Соглашение между сторонами рассчитано на три года, то есть до июня 2024-го.

    Предыдущий договор сербского специалиста истекал по окончании следующего сезона.

    • Николич возглавляет «Локо» с мая 2020 года.
    • В минувшем сезоне команда финишировала в РПЛ на третьем месте и выиграла Кубок России.
    • Ранее «Чемпионат» сообщал, что зарплата тренера после продления контракта вырастет до 1,8 миллиона евро в год.

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    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 18:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: -94

      Raider26 45 минут назад

      Очень хорошая новость !!!

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