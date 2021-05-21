РПЛ – в топ-3 лиг Европы по росту уровня доходов. Показатели лучше, чем у АПЛ, Бундеслиги и Примеры

УЕФА представил сравнительный отчет роста уровня доходов 15 ведущих европейских лиг за 2019 год.

По информации «Р-Спорт», РПЛ заняла третье место по этому показателю. Доходы 16 клубов РПЛ за 2019 год увеличились на 16,6% по сравнению с предыдущим отчетным периодом, составив 876 миллионов евро.

Лучший рост доходов за 2019 года показал австрийский чемпионат (26,7%), второй стала бельгийская Про-Лига (24%).

По уровню доходов РПЛ заняла шестое место, уступив АПЛ (5,864 миллиарда евро, +7,8%), Бундеслиге (3,454 миллиарда, +9,8%), Примере (3,344 миллиарда, +5,9%), Серии А (2,595 миллиарда, +12,5%) и Лиге 1 (1,892 миллиарда, +11,7%).