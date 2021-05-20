«Амкар» прошел лицензирование для ПФЛ

«Амкар» получил лицензию для участия в первенстве ПФЛ сезона-2021/22.

«Замечаний получено не было и пермский клуб принят в состав участников Профессиональной футбольной лиги.

После получения лицензии руководство клуба во главе с Валерием Чупраковым приступит к формированию тренерского штаба и состава команды», – сообщает пресс-служба клуба.