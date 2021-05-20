«Амкар» прошел лицензирование для ПФЛ

«Амкар» получил лицензию для участия в первенстве ПФЛ сезона-2021/22.
«Замечаний получено не было и пермский клуб принят в состав участников Профессиональной футбольной лиги.
После получения лицензии руководство клуба во главе с Валерием Чупраковым приступит к формированию тренерского штаба и состава команды», – сообщает пресс-служба клуба.
- О возрождении «Амкара» стало известно в начале апреля.
- Пермский клуб выступал в РПЛ с 2004 по 2018 год, после чего прекратил существование.
- РФС отозвал лицензию у клуба из-за отсутствия финансовых гарантий для участия в чемпионате
Источник: официальный сайт «Амкара»