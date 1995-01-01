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    «Амкар» прошел лицензирование для ПФЛ

    «Амкар» получил лицензию для участия в первенстве ПФЛ сезона-2021/22.

    «Замечаний получено не было и пермский клуб принят в состав участников Профессиональной футбольной лиги.

    После получения лицензии руководство клуба во главе с Валерием Чупраковым приступит к формированию тренерского штаба и состава команды», – сообщает пресс-служба клуба.

    • О возрождении «Амкара» стало известно в начале апреля.
    • Пермский клуб выступал в РПЛ с 2004 по 2018 год, после чего прекратил существование.
    • РФС отозвал лицензию у клуба из-за отсутствия финансовых гарантий для участия в чемпионате

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Амкара»

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    Сегодня, 13:32
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4026

      solodealer 2 часа назад

      ...лыко да мочало, начинай сначала...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12661

      KLIM777 3 часа назад

      Будет Пермское дерби!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8489

      Вомбат 3 часа назад

      Я сказал бы, что это хорошая новость, если бы не боялся сглазить.

      2
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