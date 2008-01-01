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    Гинер: «Приносим извинения за провальный сезон. Ответственность за результаты ЦСКА несу я»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер подвел итоги прошедшего сезона РПЛ.

    – Как можете оценить сезон для ЦСКА?

    – Результаты следует признать неудовлетворительными, команда не решила поставленных задач, не вышла в еврокубки. Да, в ряде матчей на результатах сказались судейские ошибки. Но основные причины внутренние – ответственность за такие результаты несу я.

    – Планируются ли глобальные изменения в структуре управления клубом и в самой команде после не самого удачного сезона?

    – Традиционный путь ЦСКА – эволюция. Ни в составе команды, ни в тренерском штабе, ни в составе менеджмента кадровых революций летом не планируется. Мы единая команда, нам предстоит много работы. Будем исправлять ситуацию все вместе.

    – С учетом нынешней ситуации будут ли корректироваться цели на следующий сезон?

    – Нет, цели ЦСКА остаются неизменными – борьба за победу в чемпионате. Иных амбиций у нашего клуба быть не может.

    – Что сказали бы болельщикам ЦСКА?

    – Мы приносим извинения нашим болельщикам за провальный сезон и планируем проделать большую работу. И огромное спасибо за их великолепную поддержку на каждом матче, постараемся радовать фанатов в новом сезоне как можно чаще!

    • ЦСКА занял 6-е место в РПЛ.
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +20331

      bset 4 минуты назад

      На Гинере в первую очередь ответственность за 20 лет в еврокубках подряд. А это так, временная неудача.

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      Рейтинг: +1177

      кто там 11 минут назад

      Как может быть *эволюция* без *революции* в органах, которую эту самую *эволюцию* должны делать, тем более что уже они не тянут?)
      Или он так дал понять, что ничего хорошего (раз глобальных перемен не планируется) ждать не стоит? Что колобок с ахметовым и чудо защитой и дальше *эволюционировать* в стартовом составе ЦСКА будут?

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