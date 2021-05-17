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  • Гинер: «Приносим извинения за провальный сезон. Ответственность за результаты ЦСКА несу я»

Гинер: «Приносим извинения за провальный сезон. Ответственность за результаты ЦСКА несу я»

17 мая 2021, 17:54
11

Президент ЦСКА Евгений Гинер подвел итоги прошедшего сезона РПЛ.

– Как можете оценить сезон для ЦСКА?

– Результаты следует признать неудовлетворительными, команда не решила поставленных задач, не вышла в еврокубки. Да, в ряде матчей на результатах сказались судейские ошибки. Но основные причины внутренние – ответственность за такие результаты несу я.

– Планируются ли глобальные изменения в структуре управления клубом и в самой команде после не самого удачного сезона?

– Традиционный путь ЦСКА – эволюция. Ни в составе команды, ни в тренерском штабе, ни в составе менеджмента кадровых революций летом не планируется. Мы единая команда, нам предстоит много работы. Будем исправлять ситуацию все вместе.

– С учетом нынешней ситуации будут ли корректироваться цели на следующий сезон?

– Нет, цели ЦСКА остаются неизменными – борьба за победу в чемпионате. Иных амбиций у нашего клуба быть не может.

– Что сказали бы болельщикам ЦСКА?

– Мы приносим извинения нашим болельщикам за провальный сезон и планируем проделать большую работу. И огромное спасибо за их великолепную поддержку на каждом матче, постараемся радовать фанатов в новом сезоне как можно чаще!

  • ЦСКА занял 6-е место в РПЛ.
  • Московский клуб не вышел в еврокубки впервые за 20 лет.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гинер Евгений
Комментарии (11)
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кто там
1621264493
Как может быть *эволюция* без *революции* в органах, которую эту самую *эволюцию* должны делать, тем более что уже они не тянут?) Или он так дал понять, что ничего хорошего (раз глобальных перемен не планируется) ждать не стоит? Что колобок с ахметовым и чудо защитой и дальше *эволюционировать* в стартовом составе ЦСКА будут?
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DOCTOR PENALTY
1621266424
Извинения не принимаем. Но работайте дальше.
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PAREVG.
1621267407
У вас что-то произошло с трансферным комитетом. Раньше, в ЦСКА, были лучшие трансферы, а сейчас...
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Zloikaksobaka
1621269490
Смешно,сначала продаёт контрольный пакет акций а потом когда от него уже не чего не зависит начинает извинятся.
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Вомбат
1621270454
Кто на самом деле виноват в провале лично мне непонятно. Говорят, там сейчас не Гинер рулит. А если Гинер, то пусть объяснит в чем он ошибся и покается по-настоящему, а не формально.
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BRO_football
1621273572
В смысле Гинер несёт ответственность за результаты? Разве не Орешкин? Ведь благодаря ему пригласили Олича, который ничего хорошего не сделал.
Ответить
Dominator777
1621274748
Если Макс Орешкин не будет мешать Гинеру, то за сезон-другой положение в клубе (ну, и естественно игра команды) изменится в лучшую сторону. В этом сезоне по футбольному безумный, но денежный Макс слишком много начудил, отсюда и результат.
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CSKA57
1621288078
Прошедший сезон полностью провален! Ошибок наделали на пять сезонов вперед.
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vovan55
1621289315
ситуацию в ЦСКА описал дедушка Крылов в басне "лебедь, рак и щука"...пора в голове порядок наводить...
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Snek
1621322689
АРЕШКУ выгоните и проблем станет меньше.
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