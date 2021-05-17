Гинер: «Приносим извинения за провальный сезон. Ответственность за результаты ЦСКА несу я»

Президент ЦСКА Евгений Гинер подвел итоги прошедшего сезона РПЛ.

– Как можете оценить сезон для ЦСКА?

– Результаты следует признать неудовлетворительными, команда не решила поставленных задач, не вышла в еврокубки. Да, в ряде матчей на результатах сказались судейские ошибки. Но основные причины внутренние – ответственность за такие результаты несу я.

– Планируются ли глобальные изменения в структуре управления клубом и в самой команде после не самого удачного сезона?

– Традиционный путь ЦСКА – эволюция. Ни в составе команды, ни в тренерском штабе, ни в составе менеджмента кадровых революций летом не планируется. Мы единая команда, нам предстоит много работы. Будем исправлять ситуацию все вместе.

– С учетом нынешней ситуации будут ли корректироваться цели на следующий сезон?

– Нет, цели ЦСКА остаются неизменными – борьба за победу в чемпионате. Иных амбиций у нашего клуба быть не может.

– Что сказали бы болельщикам ЦСКА?

– Мы приносим извинения нашим болельщикам за провальный сезон и планируем проделать большую работу. И огромное спасибо за их великолепную поддержку на каждом матче, постараемся радовать фанатов в новом сезоне как можно чаще!