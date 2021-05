Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Чичарито забил в очередном матче МЛС против «Остина» (2:0). При этом в первом тайме мексиканец не реализовал пенальти.

Это седьмой гол экс-футболиста «Манчестер Юнайтед» в последних пяти матчах.

МЛС

Лос-Анджелес Гэлакси – Остин – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Ллетгет, 35; 2:0 – Чичарито, 77.

You knew he was gonna get on the scoreboard.@CH14_ scores his 7th (!) of 2021 pic.twitter.com/FilTYvQm1K