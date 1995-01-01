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    Кержаков, вылетевший с «Томью» из ФНЛ, может возглавить «Нижний Новгород», вышедший в РПЛ

    Александр Кержаков – кандидат на пост главного тренера «Нижнего Новгорода». Об этом сообщил журналист, бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков.

    «Кержаков, как понимаю, принимает «Нижний Новгород» и дебютирует с ним в РПЛ.

    История с «Томью» выглядела авантюрной – мало кто понимал, зачем одному из лучших игроков в истории сборной начинать клубную тренерскую карьеру с команды, стоящей не вылет.

    «Томь» вылетела, но за сибиряков весной не было стыдно. Команда играла, набирала очки, а Кержаков получил нужный тренерский опыт.

    Если назначение в Нижний состоится, это будет один из самых стремительных тренерских дебютов в Премьер-лиге. Но есть и другие кандидаты», – написал Казаков.

    • Об уходе из «Томи» Кержаков объявил накануне.
    • Для Кержакова это был 1-й тренерский клубный опыт.
    • «Нижний Новгород» впервые в истории вышел в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Ильи Казакова

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    Сегодня, 08:27
    Комментарии25
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      Рейтинг: +7049

      GoLenaStop 4 минуты назад

      А почему бы НН не попробовать?
      Надо верить и играть!

      0
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      Рейтинг: +10954

      paracetamol 18 минут назад

      Уверен, у Саши получится!

      0
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      Рейтинг: +1625

      acor94 19 минут назад

      читаешь комменты и пониамешь, что никто в стране не умеет анализировать.
      до прихода Кержакаова у Томи было 11 игр, 0 побед, 3 ничьи и 8 поражений. после прихода они набрали 38 очков за 31 игру. за 16 весенних матчей, у команды только 4 поражения. им совсем немного не хватило, что бы спастись

      0
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      Рейтинг: +1550

      Январь 59 49 минут назад

      Не будем посыпать Сашину голову пеплом. В Томске с финансированием клуба была проблема, а точнее финансовая )I(0П@. задачу остаться в ФНЛ никто не ставил. Горьковчане вполне серьёзно намерен зацепиться за РПЛ. Вот в Н.Н. и посмотрим на Тренера, который Бил, Бьет и Бить будет. Удачи

      1
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      Рейтинг: +40

      valiknavashinsky 1 час назад

      Делайте ставки,товарищи,через сколько туров в РПЛ Кержакова выгонят из Нижнего Новгорода.Хотя,о чем разговор,его же еще не назначили!!!Возможно это очередная утка от Бомбардир.ру+Илья Козаков(совместное ООО).

      0
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      Рейтинг: +2208

      Mister_Tomsk 1 час назад

      при всем уважении к кержу, т.е. нижний через сезон опять в фнл пойдет?

      0
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      Рейтинг: +647

      qawzsexdr 1 час назад

      Что за тупость, увольнять тренера при выходе в премьер лигу. Это не единичный случай.

      2
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      Рейтинг: +8

      Сибиреязвенный Скотомогил > qawzsexdr 1 час назад

      ты ананюга

      0
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      Рейтинг: +2263

      Алехсбургер. 1 час назад

      Мда...
      "Этакая,понимаешь..многоходовочка"(с)

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      Рейтинг: +10954

      paracetamol 1 час назад

      На Томи Саша потренировался, следующий Нижний, а потом и в Зенит!

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      Рейтинг: +52

      tarasofka 1 час назад

      когда позорные хряки провожают легенду - получается гей-парад.

      когда зенит провожает легенду - получается вот так:

      www.youtube.com/watch?v=M7M39gZjYWU

      можно сразу перематывать на 04:00.

      позор спартаку.

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