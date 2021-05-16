Кержаков, вылетевший с «Томью» из ФНЛ, может возглавить «Нижний Новгород», вышедший в РПЛ

Александр Кержаков – кандидат на пост главного тренера «Нижнего Новгорода». Об этом сообщил журналист, бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков.

«Кержаков, как понимаю, принимает «Нижний Новгород» и дебютирует с ним в РПЛ.

История с «Томью» выглядела авантюрной – мало кто понимал, зачем одному из лучших игроков в истории сборной начинать клубную тренерскую карьеру с команды, стоящей не вылет.

«Томь» вылетела, но за сибиряков весной не было стыдно. Команда играла, набирала очки, а Кержаков получил нужный тренерский опыт.

Если назначение в Нижний состоится, это будет один из самых стремительных тренерских дебютов в Премьер-лиге. Но есть и другие кандидаты», – написал Казаков.