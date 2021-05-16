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  • Кержаков, вылетевший с «Томью» из ФНЛ, может возглавить «Нижний Новгород», вышедший в РПЛ

Кержаков, вылетевший с «Томью» из ФНЛ, может возглавить «Нижний Новгород», вышедший в РПЛ

16 мая 2021, 08:27
28

Александр Кержаков – кандидат на пост главного тренера «Нижнего Новгорода». Об этом сообщил журналист, бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков.

«Кержаков, как понимаю, принимает «Нижний Новгород» и дебютирует с ним в РПЛ.

История с «Томью» выглядела авантюрной – мало кто понимал, зачем одному из лучших игроков в истории сборной начинать клубную тренерскую карьеру с команды, стоящей не вылет.

«Томь» вылетела, но за сибиряков весной не было стыдно. Команда играла, набирала очки, а Кержаков получил нужный тренерский опыт.

Если назначение в Нижний состоится, это будет один из самых стремительных тренерских дебютов в Премьер-лиге. Но есть и другие кандидаты», – написал Казаков.

  • Об уходе из «Томи» Кержаков объявил накануне.
  • Для Кержакова это был 1-й тренерский клубный опыт.
  • «Нижний Новгород» впервые в истории вышел в РПЛ.

Источник: телеграм-канал Ильи Казакова
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Кержаков Александр
Комментарии (28)
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moskowcity-petrv
1621143516
Потопил корабль и сбежал)
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zigbert
1621143988
О каком опыте может идти речь если Кержаков проработал в Томи такой короткий срок?
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nik55
1621144183
обосрался и сбежал----теперь Новгород собирается утопить
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Atom2020
1621144298
А за какие заслуги его в Новгород берут?
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САДЫЧОК
1621144554
Кержаков, вылетевший с «Томью» из ФНЛ, может возглавить «Нижний Новгород», ...Было бы Круто ! Сверх Абсурда в этом Курятнике !
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vladimir-7
1621145668
Ну если Нижний Новгород собирается вернуться в ФНЛ, то выбирайте А. Кержакова на пост главного тренера команды. Он уже отправил Томь из ФНЛ в ПФЛ. Не проводите такие эксперименты с командой, пригласите нормального тренера с опытом работы тренера с командой, а не "тренера", закончившего курсы и без опыта работы.
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Lucky_Strike
1621145813
Топовый тренер для команды с амбициями в какой-то параллели или все таки нашли 6 очков другим путем
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qawzsexdr
1621148378
Что за тупость, увольнять тренера при выходе в премьер лигу. Это не единичный случай.
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acor94
1621151510
читаешь комменты и пониамешь, что никто в стране не умеет анализировать. до прихода Кержакаова у Томи было 11 игр, 0 побед, 3 ничьи и 8 поражений. после прихода они набрали 38 очков за 31 игру. за 16 весенних матчей, у команды только 4 поражения. им совсем немного не хватило, что бы спастись
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FC_MORDOVIA
1621154612
Пусть лучше в Зенит идет!
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