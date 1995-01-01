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    Кержаков покинул «Томь» после вылета из ФНЛ

    Главный тренер «Томи» Александр Кержаков покидает клуб. Об этом он сообщил после матча 42-го тура ФНЛ против «Нижнего Новгорода» (1:1).

    «Я принял решение ещe после игры с «Енисеем», я объявил его руководству. Я не остаюсь здесь на следующий год, причины говорить не буду», – сказал Кержаков.

    • «Томь» вылетела в низший дивизион.
    • Для Кержакова это был 1-й тренерский клубный опыт.
    • «Томь» выступит в 3-м по силе дивизионе страны впервые с 1997 года.

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    Источник: ФНЛ

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    Сегодня, 20:35
    Комментарии11
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      Рейтинг: +3034

      _Marqella_ 9 минут назад

      Саша молодец, если брать результаты Томи с Кержаковым, то клуб находиться где то в восьмёрке...Хороший опыт...

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      Рейтинг: +12759

      Garrincha58 11 минут назад

      какой он тренер просто никакой

      0
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      Рейтинг: +17578

      vladimir-7 31 минуту назад

      Кержакову надо было с Томью и оставаться, чтобы дальше набираться
      тренерского опыта. Может быть рассчитывает занять место главного
      тренера в Зените, вместо С. Семака.

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      Рейтинг: +2767

      aaaaahhhh 40 минут назад

      Смело, честно, по Зенитовски!!!!

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      Рейтинг: +314

      maksspartak 58 минут назад

      Красава, понял что не справился и ушел , вот так и надо делать

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      Рейтинг: +22199

      Боцман59rus 1 час назад

      Матч ТВ ждёт, там такие 3,14 здюки на вес золота

      0
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      Рейтинг: +44653

      MaxRnD 1 час назад

      Мастер-класс от Божовича

      0
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      Рейтинг: +2448

      minaev23 1 час назад

      Игроком был по воробьям бил - такой же и тренер. В зенит ему надо родной клуб без поддержки не оставит .Найдут или сделают для него должность .

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      Рейтинг: +47355

      portero 1 час назад

      Вот такой тренер Саша...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +871

      Хейтер Аларм 1 час назад

      молорик! слил клуб и теперь валит

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      Рейтинг: +47355

      portero > Хейтер Аларм 1 час назад

      Ну вообще-то когда он пришёл Томь была последней, в принципе поднялся чуток, но шансов то было мало что смогут выгрести....

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