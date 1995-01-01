Кержаков покинул «Томь» после вылета из ФНЛ

Саша молодец, если брать результаты Томи с Кержаковым, то клуб находиться где то в восьмёрке...Хороший опыт...
Главный тренер «Томи» Александр Кержаков покидает клуб. Об этом он сообщил после матча 42-го тура ФНЛ против «Нижнего Новгорода» (1:1).
«Я принял решение ещe после игры с «Енисеем», я объявил его руководству. Я не остаюсь здесь на следующий год, причины говорить не буду», – сказал Кержаков.
- «Томь» вылетела в низший дивизион.
- Для Кержакова это был 1-й тренерский клубный опыт.
- «Томь» выступит в 3-м по силе дивизионе страны впервые с 1997 года.