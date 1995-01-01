Кержаков покинул «Томь» после вылета из ФНЛ

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков покидает клуб. Об этом он сообщил после матча 42-го тура ФНЛ против «Нижнего Новгорода» (1:1).

«Я принял решение ещe после игры с «Енисеем», я объявил его руководству. Я не остаюсь здесь на следующий год, причины говорить не буду», – сказал Кержаков.