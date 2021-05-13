Семак – о возможной продаже Азмуна: «Удерживать никого насильно не надо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о будущем в клубе нападающего Сердара Азмуна.

– Сердар Азмун провел очередной великолепный сезон в Премьер-лиге и вновь показал, что может быть интересен большим европейским клубам. Как вы считаете, стоит ли удерживать Сердара всеми силами или он должен развиваться? Конечно, если конкретные предложения этим летом будут.

– На сегодняшний день никаких серьезных предложений ни по одному игроку «Зенита» нет. Возможно, появятся чуть позже.

Самое важное – желание самого игрока, он должен хотеть играть за клуб. Удерживать никого насильно не надо. Если желание есть, надо строить дальнейшие планы.

Конечно, интерес европейского клуба – шаг вперед для любого футболиста из чемпионата России. Препятствовать этому не нужно. Вопрос в том, чтобы условия, по которым игрок переходит, были взаимовыгодны для клуба и игрока.