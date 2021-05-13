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    Семак – о возможной продаже Азмуна: «Удерживать никого насильно не надо»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о будущем в клубе нападающего Сердара Азмуна.

    – Сердар Азмун провел очередной великолепный сезон в Премьер-лиге и вновь показал, что может быть интересен большим европейским клубам. Как вы считаете, стоит ли удерживать Сердара всеми силами или он должен развиваться? Конечно, если конкретные предложения этим летом будут.

    – На сегодняшний день никаких серьезных предложений ни по одному игроку «Зенита» нет. Возможно, появятся чуть позже.

    Самое важное – желание самого игрока, он должен хотеть играть за клуб. Удерживать никого насильно не надо. Если желание есть, надо строить дальнейшие планы.

    Конечно, интерес европейского клуба – шаг вперед для любого футболиста из чемпионата России. Препятствовать этому не нужно. Вопрос в том, чтобы условия, по которым игрок переходит, были взаимовыгодны для клуба и игрока.

    • В текущем сезоне Азмун забил 19 голов и сделал 6 ассистов в 29 матчах.
    • Его контракт с клубом истекает в июне 2022 года.
    • Рыночная стоимость иранца – 23 миллиона евро.

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    Источник: GQ

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    13.05.2021 23:16
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