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    Семак: «Я противник лимита. Сложно играть с «Лацио», у которого состав в два раза сильнее»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о лимите на легионеров в РПЛ.

    – Это первый сезон с новым лимитом. Что вы о нем думаете, и не было ли сложно перестроиться?

    – Я противник лимита, как тренер. Для того чтобы добиваться целей в Европе, нужно быть в равных условиях с теми командами и соперниками, с которыми мы играем. Естественно, если имеешь в конкурентах тот же «Лацио», у которого состав в два раза сильнее, играть в Европе сложно.

    «Зенит», как и каждая наша команда, играющая в Европе, ведет борьбу за сильных российских игроков уровня сборной для того, чтобы был запас прочности.

    Что касается новых условий лимита, то каких-то сверхзадач не стояло, у нас не так много было иностранцев к моменту завершения прошлого сезона. Сейчас только Эмануэль Маммана в аренде в Сочи до конца сезона. С остальными легионерами мы изначально вписывались.

    • С сезона-2020/21 в РПЛ действует лимит «8+17».

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    Источник: GQ

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    Сегодня, 18:39
    Комментарии14
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      Рейтинг: +7973

      ivany4 29 минут назад

      Хороший тренер находит варианты в любых условиях.
      Хочешь показывать результаты в Европе, скатертью дорога за бугор. Там все позволено. Вот только предложений оттуда нет, на таких специалистов как ты.

      0
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      Рейтинг: +10930

      paracetamol 38 минут назад

      Вообще-то, новый лимит сделан против наших ведущих команд, которые сражаются на два, а то и три-четыре фронта. Учитывая Кубок и матчи сборных.

      0
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      Рейтинг: +6980

      Сильвербой 48 минут назад

      А чего молчат двуличные уб...ки, типа Радимова и Орлова, по поводу постоянного нытья Семака о лимите!?

      2
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      Рейтинг: +1886

      Nevsky_RU 48 минут назад

      Галимые отмазки... тренер на то и нужен, что бы нивелировать разницу в классе, искать варианты и ходы. По логике Сергея вместо матча можно просто цифрами на банковском депозите сравниться и разойтись. С Семаком очевидно что успехов в Европе не видать, если тренер так думает, то у его подопечных уже готовы оправдания для сливов. Надо выходить и рубиться, как Бердыевский Рубин, как сборная Исландии, примеров масса, да тот же Зенит раньше в РФ и Европе. В гимне клуба есть строчки: "Гамбург и Рапид, всех их победит блабла Зенит." Когда они писались, это были действительно грозные соперники в Еврокубках, позднее они типа стали не ровня Зениту, но сейчас бюджетик то примерно тот же, если не больше, а упомянутый Гамбург может на легке напихать зеньке. Серёга найдёт причины))

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      Рейтинг: +2539

      lordmrv 56 минут назад

      Зато легче с Брюгге, у которого состав в 2 раза дешевле)))

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      Рейтинг: +1886

      Nevsky_RU > lordmrv 48 минут назад

      ну не в 2 раза конечно ;)

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      Рейтинг: +2539

      lordmrv > Nevsky_RU 42 минуты назад

      Согласен, приврал малек)))

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      Рейтинг: +670

      FCTB 2 часа назад

      Да хватит на лимит плакать. Тренировать игроков надо так, что бы в легионерах не нуждаться. Ну давайте отменим вообще лимит, пусть играют одни легионеры, в сборную будем набирать игроков с ПФЛ или ЛФЛ.

      1
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      Рейтинг: +716

      lysenkoff 3 часа назад

      Сложно играть с Лацио который приехал в СПБ без ДЕСЯТИ игроков основного состава!
      И сыграть 1-1
      ДаДаДа... Х_Х

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      Рейтинг: +88

      TANNER 3 часа назад

      Хз, Локо вон 2 матча с Баварией играл почти на равных, чуть везения и могли бы 1 из двух матчей выигрывать. И моменты создавали и боролись, видно было хоть что то. И вроде Николич не плакал про состав Баварии ,а Семин про состав Ювентуса год назад. Так может дело вовсе не во составах, а в бездарном тренере?

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      Рейтинг: +10930

      paracetamol > TANNER 36 минут назад

      Почти на равных - не считается. Просто автобус не помог!

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      Рейтинг: +5494

      subbotaspartak 3 часа назад

      С Тамбовом хорошо. А будет ещё лучше. с Лацио не изменится.

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      Рейтинг: +7845

      NewLife 3 часа назад

      Твои начальники с тобой не согласны.

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