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  • Семак: «Я противник лимита. Сложно играть с «Лацио», у которого состав в два раза сильнее»

Семак: «Я противник лимита. Сложно играть с «Лацио», у которого состав в два раза сильнее»

13 мая 2021, 18:39
33

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о лимите на легионеров в РПЛ.

– Это первый сезон с новым лимитом. Что вы о нем думаете, и не было ли сложно перестроиться?

– Я противник лимита, как тренер. Для того чтобы добиваться целей в Европе, нужно быть в равных условиях с теми командами и соперниками, с которыми мы играем. Естественно, если имеешь в конкурентах тот же «Лацио», у которого состав в два раза сильнее, играть в Европе сложно.

«Зенит», как и каждая наша команда, играющая в Европе, ведет борьбу за сильных российских игроков уровня сборной для того, чтобы был запас прочности.

Что касается новых условий лимита, то каких-то сверхзадач не стояло, у нас не так много было иностранцев к моменту завершения прошлого сезона. Сейчас только Эмануэль Маммана в аренде в Сочи до конца сезона. С остальными легионерами мы изначально вписывались.

  • С сезона-2020/21 в РПЛ действует лимит «8+17».

Семак: «У «Зенита» нет большого превосходства над другими клубами. Просто проходим сезон без больших спадов»

Семак – о последнем месте «Зените» в группе ЛЧ: «Где-то нам откровенно не везло. Сказалась катастрофическая нехватка состава»

Источник: GQ
Россия. Премьер-лига Лацио Зенит Семак Сергей
Комментарии (33)
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NewLife
1620921775
Твои начальники с тобой не согласны.
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subbotaspartak
1620922366
С Тамбовом хорошо. А будет ещё лучше. с Лацио не изменится.
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TANNER
1620923674
Хз, Локо вон 2 матча с Баварией играл почти на равных, чуть везения и могли бы 1 из двух матчей выигрывать. И моменты создавали и боролись, видно было хоть что то. И вроде Николич не плакал про состав Баварии ,а Семин про состав Ювентуса год назад. Так может дело вовсе не во составах, а в бездарном тренере?
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lordmrv
1620931342
Зато легче с Брюгге, у которого состав в 2 раза дешевле)))
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Сильвербой
1620931832
А чего молчат двуличные уб...ки, типа Радимова и Орлова, по поводу постоянного нытья Семака о лимите!?
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ivany4
1620932972
Хороший тренер находит варианты в любых условиях. Хочешь показывать результаты в Европе, скатертью дорога за бугор. Там все позволено. Вот только предложений оттуда нет, на таких специалистов как ты.
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Владислав Vlad
1620937785
Для сторонников лимита, как помощи для нашей сборной: "Реал Мадрид" завершает 2019 год, имея в своем составе 18 легионеров, что составляет 69.2% от общего количества игроков. Это максимальный показатель среди всех клубов Ла Лиги (в "Барселоне" и "Валенсии" по 15 легионеров, в "Атлетико" и "Севилье" - 14, в "Хетафе" - 13) Неужели сборная Испании теперь не наберёт игроков???))) Всё, пропало, пора вводить лимит.)))
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slavа0508
1620939224
Ну вообще то Зенит и ЦСКА выигрывали кубок УЕФА с лимитом и не менее жёсткими в составе и на поле финалах было по 7-8 Россиян что тогда лимит не мешал???Спартак играл в полуфинале ЛЧ состав полностью из Российских игроков был,,,,так что не в лимите дело,,,
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PAREVG.
1620941837
А я, ЗА лимит, при СССР легионеров не было, зато были победы в еврокубках, ЧЕ, ОИ, бронза ЧМ 1966. Легионер. должен показывать как надо, а не играть вместо наших пацанов., поэтому, моё мнение, максимум 3 легионера на поле, и 5 в заявке. И, самое главное - НИКАКОЙ НАТУРАЛИЗАЦИИ, ни при каких условиях...
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fitt
1620953729
задолбали эти паспортисты... зачем им пахать? и так хорошо платят, за то что они русские.
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