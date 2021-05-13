Семак: «Я противник лимита. Сложно играть с «Лацио», у которого состав в два раза сильнее»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о лимите на легионеров в РПЛ.

– Это первый сезон с новым лимитом. Что вы о нем думаете, и не было ли сложно перестроиться?

– Я противник лимита, как тренер. Для того чтобы добиваться целей в Европе, нужно быть в равных условиях с теми командами и соперниками, с которыми мы играем. Естественно, если имеешь в конкурентах тот же «Лацио», у которого состав в два раза сильнее, играть в Европе сложно.

«Зенит», как и каждая наша команда, играющая в Европе, ведет борьбу за сильных российских игроков уровня сборной для того, чтобы был запас прочности.

Что касается новых условий лимита, то каких-то сверхзадач не стояло, у нас не так много было иностранцев к моменту завершения прошлого сезона. Сейчас только Эмануэль Маммана в аренде в Сочи до конца сезона. С остальными легионерами мы изначально вписывались.

С сезона-2020/21 в РПЛ действует лимит «8+17».

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