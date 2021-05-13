Левников рассудит «Динамо» и ЦСКА, Кукуян – «Ахмат» и «Спартак» в 30-м туре РПЛ

РФС назначил арбитров на матчи 30-го тура РПЛ.
«Ростов» – «Краснодар»: судья – Алексей Матюнин; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Александр Богданов; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Николай Богач; инспектор – Николай Иванов.
«Ахмат» – «Спартак»: судья – Павел Кукуян; ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Игорь Панин; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Динамо» – ЦСКА: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Алексей Воронцов; резервный судья – Алексей Амелин; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Сергей Мацюра.
«Локомотив» – «Урал»: судья – Владислав Безбородов; ассистенты судьи – Валерий Данченко, Андрей Веретешкин; резервный судья – Сергей Цыганок; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Сергей Французов.
«Тамбов» – «Зенит»: судья – Антон Фролов; ассистенты судьи – Алексей Лунев, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Юнус Кошко; инспектор – Сергей Зуев.
«Рубин» – «Ротор»: судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Тихон Калугин; инспектор – Александр Гончар.
«Уфа» – «Арсенал»: судья – Сергей Карасев; ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Алексей Ширяев; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Антон Аверьянов; инспектор – Александр Гвардис.
«Химки» – «Сочи»: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Роман Усачев, Андрей Болотенков; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Владимир Москалев; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Игорь Синер.