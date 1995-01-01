Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    2 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Левников рассудит «Динамо» и ЦСКА, Кукуян – «Ахмат» и «Спартак» в 30-м туре РПЛ

    РФС назначил арбитров на матчи 30-го тура РПЛ.

    «Ростов»«Краснодар»: судья – Алексей Матюнин; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Александр Богданов; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Николай Богач; инспектор – Николай Иванов.

    «Ахмат»«Спартак»: судья – Павел Кукуян; ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Игорь Панин; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Вячеслав Харламов.

    «Динамо»ЦСКА: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Алексей Воронцов; резервный судья – Алексей Амелин; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Сергей Мацюра.

    «Локомотив»«Урал»: судья – Владислав Безбородов; ассистенты судьи – Валерий Данченко, Андрей Веретешкин; резервный судья – Сергей Цыганок; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Сергей Французов.

    «Тамбов»«Зенит»: судья – Антон Фролов; ассистенты судьи – Алексей Лунев, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Юнус Кошко; инспектор – Сергей Зуев.

    «Рубин»«Ротор»: судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Тихон Калугин; инспектор – Александр Гончар.

    «Уфа»«Арсенал»: судья – Сергей Карасев; ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Алексей Ширяев; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Антон Аверьянов; инспектор – Александр Гвардис.

    «Химки»«Сочи»: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Роман Усачев, Андрей Болотенков; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Владимир Москалев; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Игорь Синер.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:58
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10608

      ilichkadr 15 минут назад

      Бедный Кукуян.......... Ему предстоит совершить не возможное.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17522

      vladimir-7 29 минут назад

      Последний рабочий день у РФС: надо тормознуть Локомотив, чтобы
      Федун не плакал, устроить ничью Рубину и обеспечить выигрыш Сочи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      tarasofka 1 час назад

      позор тарасофским кукуяновцам!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24092

      пьяныйхоровод 1 час назад

      глазпромфсёкупил .

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85582
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru