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  • Левников рассудит «Динамо» и ЦСКА, Кукуян – «Ахмат» и «Спартак» в 30-м туре РПЛ

Левников рассудит «Динамо» и ЦСКА, Кукуян – «Ахмат» и «Спартак» в 30-м туре РПЛ

13 мая 2021, 16:58
10

РФС назначил арбитров на матчи 30-го тура РПЛ.

«Ростов»«Краснодар»: судья – Алексей Матюнин; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Александр Богданов; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Николай Богач; инспектор – Николай Иванов.

«Ахмат»«Спартак»: судья – Павел Кукуян; ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Игорь Панин; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Динамо»ЦСКА: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Алексей Воронцов; резервный судья – Алексей Амелин; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Сергей Мацюра.

«Локомотив»«Урал»: судья – Владислав Безбородов; ассистенты судьи – Валерий Данченко, Андрей Веретешкин; резервный судья – Сергей Цыганок; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Сергей Французов.

«Тамбов»«Зенит»: судья – Антон Фролов; ассистенты судьи – Алексей Лунев, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Юнус Кошко; инспектор – Сергей Зуев.

«Рубин»«Ротор»: судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Тихон Калугин; инспектор – Александр Гончар.

«Уфа»«Арсенал»: судья – Сергей Карасев; ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Алексей Ширяев; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Антон Аверьянов; инспектор – Александр Гвардис.

«Химки»«Сочи»: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Роман Усачев, Андрей Болотенков; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Владимир Москалев; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Игорь Синер.

Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Ростов Краснодар Ахмат ЦСКА Спартак Динамо Локомотив Урал Тамбов Зенит Рубин Ротор Уфа Арсенал Химки Сочи Безбородов Владислав Карасев Сергей Мешков Виталий Матюнин Алексей Иванов Cергей Левников Кирилл Фролов Антон Кукуян Павел
Комментарии (10)
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vladimir-7
1620918152
Последний рабочий день у РФС: надо тормознуть Локомотив, чтобы Федун не плакал, устроить ничью Рубину и обеспечить выигрыш Сочи.
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ilichkadr
1620918996
Бедный Кукуян.......... Ему предстоит совершить не возможное.
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ySS
1620933086
Кто на выход после этого тура? Ваши ставки) Первый в очереди Безбородов, но могут и обогнать... Иванов, Мешков... Матюнин
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