РПЛ планирует изменить схему вылета клубов из чемпионата

Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что лига обсудит с РФС возможные изменения схемы обмена клубами с ФНЛ.

«В последнее время этот вопрос поднимается клубами, поднимается в рамках наших рабочих отношений с РФС. Думаю, что на общем собрании, которое будет в конце этого сезона, вопрос об обмене между лигами будет подниматься.

Уже сейчас мы разослали в клубы информацию о том, чтобы нам сообщили их предложения – как они видят дальнейшее существование обмена между лигами.

Потому что, во-первых, очень сильная конкуренция появилась. Во-вторых, появились клубы, у которых неплохая материальная база, – это наследие чемпионата мира. Также появились очень жeсткие требования к лицензированию.

Есть предложения оставить вылет двух команд напрямую, два напрямую и один стык, один вылет и один стык. Конфигураций может быть достаточно много. Мы будем это рассматривать», – сказал Прядкин.

Сейчас из РПЛ в ФНЛ напрямую вылетают 2 клуба.

Еще 2 клуба играют в стыковых матчах.

Прядкин: «Не сказал бы, что у «Зенита» гегемония. У нас непредсказуемый чемпионат»