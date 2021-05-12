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РПЛ планирует изменить схему вылета клубов из чемпионата

12 мая 2021, 14:19
17

Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что лига обсудит с РФС возможные изменения схемы обмена клубами с ФНЛ.

«В последнее время этот вопрос поднимается клубами, поднимается в рамках наших рабочих отношений с РФС. Думаю, что на общем собрании, которое будет в конце этого сезона, вопрос об обмене между лигами будет подниматься.

Уже сейчас мы разослали в клубы информацию о том, чтобы нам сообщили их предложения – как они видят дальнейшее существование обмена между лигами.

Потому что, во-первых, очень сильная конкуренция появилась. Во-вторых, появились клубы, у которых неплохая материальная база, – это наследие чемпионата мира. Также появились очень жeсткие требования к лицензированию.

Есть предложения оставить вылет двух команд напрямую, два напрямую и один стык, один вылет и один стык. Конфигураций может быть достаточно много. Мы будем это рассматривать», – сказал Прядкин.

  • Сейчас из РПЛ в ФНЛ напрямую вылетают 2 клуба.
  • Еще 2 клуба играют в стыковых матчах.

Прядкин: «Не сказал бы, что у «Зенита» гегемония. У нас непредсказуемый чемпионат»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Прядкин Сергей
Комментарии (17)
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Fusballer
1620820293
Интересно, в Хорватии и Дании такие же жесткие требования к лицензированию?
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NewLife
1620821081
От не хера делать, можете придумывать любые схемы, но учитывайте, что административный ресурс не может заменить спортивный принцип, т.е. умение играть ногой в мяч.
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Боцман59rus
1620822325
Ваше дрочилово, на финансовое состояние команд из ФНЛ не повлияет, смотрите, чтобы те кто есть не обанкротились. А вообще, телега, поставленная впереди лошади, всегда вылазит боком
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subbotaspartak
1620824357
Все кто не вышел в еврокубки - в ФНЛ. Прикольно.
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Из Твери Леха
1620826170
Короче они хотят нахрен послать спортивный принцип. Играть будет лицензированное наследие ЧМ.
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black and yellow
1620826868
а некоторым разрешат обнуляться ))
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R_a_i_n
1620828012
Как по мне, так сейчас самая адекватная система. Нет того болота, как раньше. Когда за 5 туров до конца команды валяли дурака.
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житель СПб
1620836177
Согласен со многими высказываниями здесь - сейчас действует вполне продуманный вариант. Другое дело, что Лигу надо увеличивать до 18 команд. Но они этого ну очень не хотят...
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Kollljan
1620840185
Предлагаю схему. Оставляем 16 команд. По окончании чемпионата, первые 8 команд остаются, последняя восьмерка вылетает в пердив, а 8 первых команд пердива выходят в рпл. Конкуренция будет - писец всему!
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baton99
1620869580
как по мне надо выплаты командам которые не попали в еврокубки 5-6-7-8 место увеличить. чтоб до конца боролись все. а схему вылета оставить такую же
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