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    РПЛ планирует изменить схему вылета клубов из чемпионата

    Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что лига обсудит с РФС возможные изменения схемы обмена клубами с ФНЛ.

    «В последнее время этот вопрос поднимается клубами, поднимается в рамках наших рабочих отношений с РФС. Думаю, что на общем собрании, которое будет в конце этого сезона, вопрос об обмене между лигами будет подниматься.

    Уже сейчас мы разослали в клубы информацию о том, чтобы нам сообщили их предложения – как они видят дальнейшее существование обмена между лигами.

    Потому что, во-первых, очень сильная конкуренция появилась. Во-вторых, появились клубы, у которых неплохая материальная база, – это наследие чемпионата мира. Также появились очень жeсткие требования к лицензированию.

    Есть предложения оставить вылет двух команд напрямую, два напрямую и один стык, один вылет и один стык. Конфигураций может быть достаточно много. Мы будем это рассматривать», – сказал Прядкин.

    • Сейчас из РПЛ в ФНЛ напрямую вылетают 2 клуба.
    • Еще 2 клуба играют в стыковых матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:19
    Комментарии12
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      Рейтинг: +3541

      Из Твери Леха 6 минут назад

      Короче они хотят нахрен послать спортивный принцип. Играть будет лицензированное наследие ЧМ.

      0
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      Рейтинг: +5

      eurо20 23 минуты назад

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      -2
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      Рейтинг: +3

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      Рейтинг: +5486

      subbotaspartak 36 минут назад

      Все кто не вышел в еврокубки - в ФНЛ. Прикольно.

      0
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      Рейтинг: +17490

      vladimir-7 1 час назад

      Прядкин, интересно, как это чемпионат мира повлиял на материальную
      базу клубов, например, Ахмата, Урала, Уфы, Ротора, Тамбова ..., поясни?
      Может быть РПЛ подкинул деньжат в ЦСКА, Динамо М, Рубин, Ростов...,
      а клубы и мы ничего не знаем?

      0
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      Рейтинг: +22166

      Боцман59rus 1 час назад

      Ваше дрочилово, на финансовое состояние команд из ФНЛ не повлияет, смотрите, чтобы те кто есть не обанкротились.
      А вообще, телега, поставленная впереди лошади, всегда вылазит боком

      1
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      Рейтинг: +104

      Forvard47 1 час назад

      Расширить лигу до 18 команд 2 вылета на прямую и 1 стык или 1 вылет и 2 стыка хватит е**ать мозги возьмите пример БУНДЕСЛИГУ НЕМЕЦКУЮ ТУПЫЕ **ЛАНЫ

      1
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      Рейтинг: +7824

      NewLife 1 час назад

      От не хера делать, можете придумывать любые схемы, но учитывайте, что административный ресурс не может заменить спортивный принцип, т.е. умение играть ногой в мяч.

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      Рейтинг: +3778

      Fusballer 1 час назад

      Интересно, в Хорватии и Дании такие же жесткие требования к лицензированию?

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      Рейтинг: +6965

      Сильвербой > Fusballer 1 час назад

      Так ты посмотри какие в Дании газоны, и это в северной стране!!! А у нас конченные болота! В Дании каждый год нет убогих которые с протянутой рукой пишут монарху, в нашем случае президенту, у нас же из года в год находится параша, которая не в состоянии доиграть сезон!!! Поэтому пусть лучше будет 8 клубов, но от них будет толк, чем их 16-18 и половина это помойки в которые футболисты из вылетевшей команды переходят почти в полном составе!!!

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      Рейтинг: +5708

      playsh > Fusballer 1 час назад

      Требования такие же,только у них не разворовывают финансы,предназначенные для поддержания инфраструктуры спортивных сооружений.

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      Рейтинг: +1462

      DMитрий > Сильвербой 41 минуту назад

      Хоть Дания и считается северной страной-Скандинавией, это не значит суровый климат. Погода у них намного мягче нашей северной, центральной части и др., снега практически нет, морозов больших нет, трава зеленая круглый год, поэтому футбольные поля содержать в нормальном виде легче. Не пишут "монарху" потому что не зачем, они живут по средствам и без претензий на Европейский финал, 2/3 клубов даже на тройку в местном чемпике. Нет денег, - ничего страшного, играют в лиге ниже. Бюджет скромный, болельщиков немного, переездов мало и недалекие, поэтому и требования к стадионам и лицензии намного ниже. Итог: жесткие требования к лицензированию должны быть и команд в лиге должно быть предостаточно. Клуб заслуживший играть, но не проходящий по параметрам для РПЛ по итогам сезона, штрафуется на ..... количество очков и не участвует в переходе и стыке.

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