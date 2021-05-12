Прядкин: «Не сказал бы, что у «Зенита» гегемония. У нас непредсказуемый чемпионат»

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал третье подряд чемпионство «Зенита».

«Мы раньше гордились, что у нас непредсказуемый чемпионат. Да и сейчас гордимся. Да, определился чемпион – «Зенит», но ещe абсолютно неизвестно, кто станет вторым. Это будет решаться в последнем туре. Более того, неизвестно, кто войдeт в еврокубковую зону.

Я бы не сказал, что это гегемония «Зенита». У них достаточно стабильный клуб, они дают возможность тренерскому штабу и время, чтобы он сформировал боеспособный коллектив, укрепился, создал базу, подготовил молодeжь и стабильно выступал.

Второе – это финансовые возможности. Понятно, что они есть не у всех. Не скажу, что этот чемпионат дался «Зениту» очень легко. Можно поднять статистику – тура за три до определения чемпионства у ряда клубов была возможность догнать «Зенит», – сказал Прядкин.