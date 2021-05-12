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  • Прядкин: «Не сказал бы, что у «Зенита» гегемония. У нас непредсказуемый чемпионат»

Прядкин: «Не сказал бы, что у «Зенита» гегемония. У нас непредсказуемый чемпионат»

12 мая 2021, 13:24
7

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал третье подряд чемпионство «Зенита».

«Мы раньше гордились, что у нас непредсказуемый чемпионат. Да и сейчас гордимся. Да, определился чемпион – «Зенит», но ещe абсолютно неизвестно, кто станет вторым. Это будет решаться в последнем туре. Более того, неизвестно, кто войдeт в еврокубковую зону.

Я бы не сказал, что это гегемония «Зенита». У них достаточно стабильный клуб, они дают возможность тренерскому штабу и время, чтобы он сформировал боеспособный коллектив, укрепился, создал базу, подготовил молодeжь и стабильно выступал.

Второе – это финансовые возможности. Понятно, что они есть не у всех. Не скажу, что этот чемпионат дался «Зениту» очень легко. Можно поднять статистику – тура за три до определения чемпионства у ряда клубов была возможность догнать «Зенит», – сказал Прядкин.

  • «Зенит» стал чемпионом в 28-м туре, разгромив «Локомотив» со счетом 6:1.
  • Команда стала семикратным чемпионом России.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Прядкин Сергей
Комментарии (7)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Fusballer
1620820333
В Европе вполне предсказуемый всеми чемпионат.
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NewLife
1620820631
"Я бы не сказал, что это гегемония «Зенита»" Конечно, у нас не гегемония, а гегеmoneyя синита. "у нас непредсказуемый чемпионат"))) с предсказуемым судейством)) Бомбардир, давай больше Прядкина, хоть веселее здесь будет, а то зюба, медведев и буланов что-то замолкли.
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Добрый Бобер
1620825985
Гегемония в Германии. Там клуб с классными игроками, квалифицированным тренером, постоянно крутящийся в районе "ушастого" кубка, обыгрывает конкурентов на опыте и классе. У нас же немного видоизменённый проект "Анжи" (в плане вливания финансов) с бешеным админресурсом, мутными сделками за 50 т.р., и явной помощью судей. У нас футболе не гегемония, у нас - ТИРАНИЯ.
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владимир миронов
1620831791
Пора издавать цитатник прядкина отдельным тиражом.
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paracetamol
1620836120
Этот тип, награждая Зенит золотыми медалями, его с Дырнамой перепутал! Дальше продолжать...?
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paracetamol
1620836230
«Зенит» стал чемпионом в 28-м туре, разгромив «Локомотив» со счетом 6:1. - Действительно, непредсказуемо!!!
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Hektor 84
1620863563
Господство и безнаказанность хаспрома
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