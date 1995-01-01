Прядкин: «Не сказал бы, что у «Зенита» гегемония. У нас непредсказуемый чемпионат»

Гегемония в Германии. Там клуб с классными игроками, квалифицированным тренером, постоянно крутящийся в районе "ушастого" кубка, обыгрывает конкурентов на опыте и классе. У нас же немного видоизменённый проект "Анжи" (в плане вливания финансов) с бешеным админресурсом, мутными сделками за 50 т.р., и явной помощью судей. У нас футболе не гегемония, у нас - ТИРАНИЯ.
Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал третье подряд чемпионство «Зенита».
«Мы раньше гордились, что у нас непредсказуемый чемпионат. Да и сейчас гордимся. Да, определился чемпион – «Зенит», но ещe абсолютно неизвестно, кто станет вторым. Это будет решаться в последнем туре. Более того, неизвестно, кто войдeт в еврокубковую зону.
Я бы не сказал, что это гегемония «Зенита». У них достаточно стабильный клуб, они дают возможность тренерскому штабу и время, чтобы он сформировал боеспособный коллектив, укрепился, создал базу, подготовил молодeжь и стабильно выступал.
Второе – это финансовые возможности. Понятно, что они есть не у всех. Не скажу, что этот чемпионат дался «Зениту» очень легко. Можно поднять статистику – тура за три до определения чемпионства у ряда клубов была возможность догнать «Зенит», – сказал Прядкин.
- «Зенит» стал чемпионом в 28-м туре, разгромив «Локомотив» со счетом 6:1.
- Команда стала семикратным чемпионом России.