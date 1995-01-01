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    Прядкин: «Не сказал бы, что у «Зенита» гегемония. У нас непредсказуемый чемпионат»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал третье подряд чемпионство «Зенита».

    «Мы раньше гордились, что у нас непредсказуемый чемпионат. Да и сейчас гордимся. Да, определился чемпион – «Зенит», но ещe абсолютно неизвестно, кто станет вторым. Это будет решаться в последнем туре. Более того, неизвестно, кто войдeт в еврокубковую зону.

    Я бы не сказал, что это гегемония «Зенита». У них достаточно стабильный клуб, они дают возможность тренерскому штабу и время, чтобы он сформировал боеспособный коллектив, укрепился, создал базу, подготовил молодeжь и стабильно выступал.

    Второе – это финансовые возможности. Понятно, что они есть не у всех. Не скажу, что этот чемпионат дался «Зениту» очень легко. Можно поднять статистику – тура за три до определения чемпионства у ряда клубов была возможность догнать «Зенит», – сказал Прядкин.

    • «Зенит» стал чемпионом в 28-м туре, разгромив «Локомотив» со счетом 6:1.
    • Команда стала семикратным чемпионом России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:24
    Комментарии6
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      Рейтинг: +5156

      Добрый Бобер 9 минут назад

      Гегемония в Германии. Там клуб с классными игроками, квалифицированным тренером, постоянно крутящийся в районе "ушастого" кубка, обыгрывает конкурентов на опыте и классе. У нас же немного видоизменённый проект "Анжи" (в плане вливания финансов) с бешеным админресурсом, мутными сделками за 50 т.р., и явной помощью судей. У нас футболе не гегемония, у нас - ТИРАНИЯ.

      0
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      Рейтинг: +5

      eurо20 23 минуты назад

      Прогнозы футбольныx матчей infostavki.ru

      0
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      Рейтинг: +20234

      bset 24 минуты назад

      Несмотря на то, что Путин уже 21 год у власти, наши выборы очень непредсказуемые.

      1
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      Рейтинг: +3

      klimfedorov 26 минут назад

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      -1
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      Рейтинг: +7824

      NewLife 1 час назад

      "Я бы не сказал, что это гегемония «Зенита»"
      Конечно, у нас не гегемония, а гегеmoneyя синита.
      "у нас непредсказуемый чемпионат"))) с предсказуемым судейством))
      Бомбардир, давай больше Прядкина, хоть веселее здесь будет, а то зюба, медведев и буланов что-то замолкли.

      1
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      Рейтинг: +3778

      Fusballer 1 час назад

      В Европе вполне предсказуемый всеми чемпионат.

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