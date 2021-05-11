Черчесов: «Переход в «Аталанту» – лучшее, что могло случиться с Миранчуком. Он меняется в лучшую сторону»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. Он попал в расширенную заявку россиян на Евро-2020.

«Лeша был на прошлом сборе. Лучшее, что с ним могло случиться – это переход в «Аталанту». Чтобы он всe понял изнутри, понял, что для него это правильный шаг. Мы видим, что он меняется. Меняется в хорошую сторону. До этого не было плохой стороны, но он становится более зрелым игроком.

Миранчук выходит и приносит пользу. Лeша стал лучше ценить время, которое ему даeтся, это важно. Сейчас он будет на сборе, и мы с ним побольше поработаем. Наша задача – использовать его лучшие качества в игре. Он играет на разных позициях, что важно для нас на таких турнирах и с такой заявкой. Когда корабль в плавании, с берега никого не возьмeшь», – сказал Черчесов.