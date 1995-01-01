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    Черчесов: «Переход в «Аталанту» – лучшее, что могло случиться с Миранчуком. Он меняется в лучшую сторону»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. Он попал в расширенную заявку россиян на Евро-2020.

    «Лeша был на прошлом сборе. Лучшее, что с ним могло случиться – это переход в «Аталанту». Чтобы он всe понял изнутри, понял, что для него это правильный шаг. Мы видим, что он меняется. Меняется в хорошую сторону. До этого не было плохой стороны, но он становится более зрелым игроком.

    Миранчук выходит и приносит пользу. Лeша стал лучше ценить время, которое ему даeтся, это важно. Сейчас он будет на сборе, и мы с ним побольше поработаем. Наша задача – использовать его лучшие качества в игре. Он играет на разных позициях, что важно для нас на таких турнирах и с такой заявкой. Когда корабль в плавании, с берега никого не возьмeшь», – сказал Черчесов.

    • Миранчук в сезоне Серии А провел 22 матча, забил 4 гола, сделал результативный пас.
    • «Аталанта» купила игрока в сентябре у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.
    • Евро-2020 стартует 11 июня.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:42
    Комментарии3
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      Рейтинг: +22154

      Боцман59rus 53 минуты назад

      Надеюсь получишь под пердак в скором времени и это лучшее, что может случится в карьере Миранчука, Головина, Зобнина , Чалова, Кучаева, Сафонова и ТД и тп

      2
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      Рейтинг: +5680

      playsh > Боцман59rus 42 минуты назад

      Святая истина.

      0
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      Рейтинг: +1312

      elessar arnor > playsh 23 минуты назад

      о, Кучаев сыграл менее 10 норм матчей..на банке написано его имя

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