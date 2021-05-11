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  • Черчесов: «Переход в «Аталанту» – лучшее, что могло случиться с Миранчуком. Он меняется в лучшую сторону»

Черчесов: «Переход в «Аталанту» – лучшее, что могло случиться с Миранчуком. Он меняется в лучшую сторону»

11 мая 2021, 17:42
7

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. Он попал в расширенную заявку россиян на Евро-2020.

«Лeша был на прошлом сборе. Лучшее, что с ним могло случиться – это переход в «Аталанту». Чтобы он всe понял изнутри, понял, что для него это правильный шаг. Мы видим, что он меняется. Меняется в хорошую сторону. До этого не было плохой стороны, но он становится более зрелым игроком.

Миранчук выходит и приносит пользу. Лeша стал лучше ценить время, которое ему даeтся, это важно. Сейчас он будет на сборе, и мы с ним побольше поработаем. Наша задача – использовать его лучшие качества в игре. Он играет на разных позициях, что важно для нас на таких турнирах и с такой заявкой. Когда корабль в плавании, с берега никого не возьмeшь», – сказал Черчесов.

  • Миранчук в сезоне Серии А провел 22 матча, забил 4 гола, сделал результативный пас.
  • «Аталанта» купила игрока в сентябре у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.
  • Евро-2020 стартует 11 июня.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Россия Аталанта Миранчук Алексей Черчесов Станислав
Комментарии (7)
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Боцман59rus
1620749321
Надеюсь получишь под пердак в скором времени и это лучшее, что может случится в карьере Миранчука, Головина, Зобнина , Чалова, Кучаева, Сафонова и ТД и тп
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NewLife
1620754866
Худшее, что происходит на наших глазах, это то, что сборная становится априори слабее Аталанты и Валенсии.
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Plyash
1620757195
Физрук глупец,каких поискать.Играя сейчас за Локомотив,Алексей однозначно,был бы в лучшей форме благодаря регулярности выхода на поле.Где в Аталанте "он меняется в лучшую сторону," на скамейке? Ау,бездарь?
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Drapik
1620766515
Переход Кокорина в Фиорентину - лучшее, что могло случиться с агентом Кокорина
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zigbert
1620820707
Рано об этом пока говорить. В основном у него выходы на замену. Хорошо правда что сумел забить несколько мячей.
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Hektor 84
1620861269
Дурь несет! Поди шлюпа хорошо в бане напарил чабана.
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