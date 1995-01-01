Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    2 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    3 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?

    Карпин: «После поражения от «Урала» сказал в раздевалке, что нужно поменять всех и главного тренера»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопросы по итогам матча 29-го тура РПЛ против «Урала».

    – Два совершенно разных тайма у вашей команды. В чем причина?

    – В том, что мы «не приехали» на игру. На первый тайм.

    – Что сказали в раздевалке?

    – Что нужно поменять всех и главного тренера, если так можно было бы сделать.

    – Вы сделали достаточное количество замен. Они не изменили игру.

    – Как-то встряхнули игру. Второй тайм был лучше первого.

    – Сегодня показалось, что у футболистов «Ростова» была проблема с мотивацией.

    – Согласен.

    – С чем это связано?

    – Ряд причин. Однако у «Урала» также нет мотивации, если смотреть на турнирную ситуацию, но вы видели как они вышли выигрывать с первых минут.

    – Как тренер, вы предполагали что они были не настроены?

    – Если бы я видел это, то вышли бы другие футболисты сразу.

    • «Урал» победил «Ростов» со счетом 1:0.
    • Команда Карпина идет на 9-м месте в турнирной таблице РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Ростова»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:44
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +127

      Guinnesss 44 минуты назад

      Да кому этот матч уже был нужен, ребята травм избегали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2217

      Алехсбургер. 45 минут назад

      Когда одним красным глазом,а другим белым смотришь в сторону столичного кресла...
      да как-то похир Валере всё...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10089

      Hektor 84 1 час назад

      Поплыл Валера

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +116

      Ray Coach > Hektor 84 54 минуты назад

      Как в Армавире с мальоркой

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85433
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru