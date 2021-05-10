Карпин: «После поражения от «Урала» сказал в раздевалке, что нужно поменять всех и главного тренера»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопросы по итогам матча 29-го тура РПЛ против «Урала».

– Два совершенно разных тайма у вашей команды. В чем причина?

– В том, что мы «не приехали» на игру. На первый тайм.

– Что сказали в раздевалке?

– Что нужно поменять всех и главного тренера, если так можно было бы сделать.

– Вы сделали достаточное количество замен. Они не изменили игру.

– Как-то встряхнули игру. Второй тайм был лучше первого.

– Сегодня показалось, что у футболистов «Ростова» была проблема с мотивацией.

– Согласен.

– С чем это связано?

– Ряд причин. Однако у «Урала» также нет мотивации, если смотреть на турнирную ситуацию, но вы видели как они вышли выигрывать с первых минут.

– Как тренер, вы предполагали что они были не настроены?

– Если бы я видел это, то вышли бы другие футболисты сразу.