РПЛ. «Урал» обыграл «Ростов» и прервал серию из четырех матчей без побед

«Ростов» проиграл «Уралу» на выезде (0:1) в матче 29-го тура РПЛ.

Единственный гол на 37-й минуте забил Рамазан Гаджимурадов.

«Урал» прервал серию из четырех матчей без побед и остался на 12-м месте в РПЛ. «Ростов» занимает девятую строчку.

Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур

Урал (Екатеринбург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Гаджимурадов, 37.

«Урал»: Годзюр, Адамов, Страндберг, Герасимов, Калинин, Йовичич, Аугустыняк, Подберезкин (Мишкич, 72), Егорычев (Евсеев, 88), Гаджимурадов (Ибрахимай, 82), Погребняк.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Хаджикадунич (Терентьев, 64), Алеесами, Глебов (Обухов, 90+1), Махатадзе (Мамаев, 46), Хашимото, Алмквист (Тугарев, 64), Полоз (Фольмер, 46), Соу.

Предупреждения: Погребняк, 69 – Хаджикадунич, 40; Алеесами, 84.

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