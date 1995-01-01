РПЛ. «Урал» обыграл «Ростов» и прервал серию из четырех матчей без побед

Урал, спасибо за игру. с трибун игра вполне себе смотрелась. Ростов сегодня был никакой почему-то
«Ростов» проиграл «Уралу» на выезде (0:1) в матче 29-го тура РПЛ.
Единственный гол на 37-й минуте забил Рамазан Гаджимурадов.
«Урал» прервал серию из четырех матчей без побед и остался на 12-м месте в РПЛ. «Ростов» занимает девятую строчку.
Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур
Урал (Екатеринбург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Гаджимурадов, 37.
«Урал»: Годзюр, Адамов, Страндберг, Герасимов, Калинин, Йовичич, Аугустыняк, Подберезкин (Мишкич, 72), Егорычев (Евсеев, 88), Гаджимурадов (Ибрахимай, 82), Погребняк.
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Хаджикадунич (Терентьев, 64), Алеесами, Глебов (Обухов, 90+1), Махатадзе (Мамаев, 46), Хашимото, Алмквист (Тугарев, 64), Полоз (Фольмер, 46), Соу.
Предупреждения: Погребняк, 69 – Хаджикадунич, 40; Алеесами, 84.