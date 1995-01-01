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    РПЛ. «Урал» обыграл «Ростов» и прервал серию из четырех матчей без побед

    «Ростов» проиграл «Уралу» на выезде (0:1) в матче 29-го тура РПЛ.

    Единственный гол на 37-й минуте забил Рамазан Гаджимурадов.

    «Урал» прервал серию из четырех матчей без побед и остался на 12-м месте в РПЛ. «Ростов» занимает девятую строчку.

    Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Гаджимурадов, 37.

    «Урал»: Годзюр, Адамов, Страндберг, Герасимов, Калинин, Йовичич, Аугустыняк, Подберезкин (Мишкич, 72), Егорычев (Евсеев, 88), Гаджимурадов (Ибрахимай, 82), Погребняк.

    «Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Хаджикадунич (Терентьев, 64), Алеесами, Глебов (Обухов, 90+1), Махатадзе (Мамаев, 46), Хашимото, Алмквист (Тугарев, 64), Полоз (Фольмер, 46), Соу.

    Предупреждения: Погребняк, 69 – Хаджикадунич, 40; Алеесами, 84.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:27
    Комментарии13
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      Рейтинг: +226

      garet12222 8 минут назад

      Урал, спасибо за игру. с трибун игра вполне себе смотрелась. Ростов сегодня был никакой почему-то

      1
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      Рейтинг: +44586

      MaxRnD > garet12222 2 минуты назад

      Во втором тайме был нормальный, но учитывая все "достижения" Осипенко этого оказалось мало

      0
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      Рейтинг: -31

      vabo62 53 минуты назад

      Дружище, вот на этом сайте я уже третий месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер, есть очень интересная инфа. Вот здесь - vp-tennis.com

      -1
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      Рейтинг: +47215

      portero 58 минут назад

      Урал с тремя очками, своих болел порадовали чуток....

      0
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      Рейтинг: +226

      garet12222 > portero 10 минут назад

      сорри, случайно минусанул

      0
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      Рейтинг: +1445

      Sviro 1 час назад

      Думаю, Локо будет с Уралом не легше, чем Спатаку с Ахматом. Всё зависит от нынешней встречи Спартака с Химиками!! Если выиграют, будет легче на ничью сыграть за второе место и участие в Лиге. Хотя, Уралу никакой мотивации, кроме как лидера "сделать"

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      Рейтинг: +22112

      Боцман59rus > Sviro 1 час назад

      Спартаку и так пока нечего делать в Европе, а если не выиграют, и подавно

      1
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      Рейтинг: +10858

      paracetamol 1 час назад

      Урал - молодцы при керовейшем судействе. Паша чистый гол забил!

      2
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      Рейтинг: +7023

      GoLenaStop > paracetamol 1 час назад

      Справедливо ,+++!
      РОСТСЕЛЬМАШ!
      ВСЕМ НАСТОЯЩЕЙ ВЕСНЫ!

      1
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      Рейтинг: +44586

      MaxRnD > paracetamol 1 час назад

      Только до этого толкнули в спину и сбили с ног нашего защитника и на послематчевом разборе это прекрасно видно !
      А гол такой же "чистый", как и постоянное "чистое" чемпионство Зенита

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      Рейтинг: +44586

      MaxRnD 1 час назад

      Игру проиграл лично Осипенко. Все обрезы, привозы и глупости этого матча целиком на его совести ...
      Мало того, что привёз первый в свои ворота, так ещё где-то за 10 мин до конца пошёл в чужую штрафную забивать, потерял мяч и обрезал ВСЮ команду разом. Господи, мои глаза ... (( !!

      4
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      Рейтинг: +7023

      GoLenaStop 1 час назад

      А, понятно, что это просто спарринг, но Ростсельмаш - квелый, увы, никакой!
      Урал был интереснее, острее, первый гол - шедевр, и второй гол - настоящий.
      Спасибо командам за игру.
      РОСТСЕЛЬМАШ!!!!

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      Рейтинг: +22112

      Боцман59rus > GoLenaStop 1 час назад

      Урал когда хочет, играет, проблема что хотеть стал редко

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