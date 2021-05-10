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РПЛ. «Урал» обыграл «Ростов» и прервал серию из четырех матчей без побед

10 мая 2021, 18:27
21

«Ростов» проиграл «Уралу» на выезде (0:1) в матче 29-го тура РПЛ.

Единственный гол на 37-й минуте забил Рамазан Гаджимурадов.

«Урал» прервал серию из четырех матчей без побед и остался на 12-м месте в РПЛ. «Ростов» занимает девятую строчку.

Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур

Урал (Екатеринбург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Гаджимурадов, 37.

«Урал»: Годзюр, Адамов, Страндберг, Герасимов, Калинин, Йовичич, Аугустыняк, Подберезкин (Мишкич, 72), Егорычев (Евсеев, 88), Гаджимурадов (Ибрахимай, 82), Погребняк.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Хаджикадунич (Терентьев, 64), Алеесами, Глебов (Обухов, 90+1), Махатадзе (Мамаев, 46), Хашимото, Алмквист (Тугарев, 64), Полоз (Фольмер, 46), Соу.

Предупреждения: Погребняк, 69 – Хаджикадунич, 40; Алеесами, 84.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Урал Ростов
Комментарии (21)
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GoLenaStop
1620660815
А, понятно, что это просто спарринг, но Ростсельмаш - квелый, увы, никакой! Урал был интереснее, острее, первый гол - шедевр, и второй гол - настоящий. Спасибо командам за игру. РОСТСЕЛЬМАШ!!!!
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MaxRnD
1620661174
Игру проиграл лично Осипенко. Все обрезы, привозы и глупости этого матча целиком на его совести ... Мало того, что привёз первый в свои ворота, так ещё где-то за 10 мин до конца пошёл в чужую штрафную забивать, потерял мяч и обрезал ВСЮ команду разом. Господи, мои глаза ... (( !!
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paracetamol
1620661493
Урал - молодцы при керовейшем судействе. Паша чистый гол забил!
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Sviro
1620661819
Думаю, Локо будет с Уралом не легше, чем Спатаку с Ахматом. Всё зависит от нынешней встречи Спартака с Химиками!! Если выиграют, будет легче на ничью сыграть за второе место и участие в Лиге. Хотя, Уралу никакой мотивации, кроме как лидера "сделать"
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portero
1620662279
Урал с тремя очками, своих болел порадовали чуток....
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garet12222
1620665276
Урал, спасибо за игру. с трибун игра вполне себе смотрелась. Ростов сегодня был никакой почему-то
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ростов 100/100
1620668318
Как говорится о Ростове говорить или хорошее или ни чего, лучше промолчу
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paracetamol
1620678930
Ростовское яблочко: куды ты котишься?
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zigbert
1620739915
Первый тайм был за Уралом. Во втором Ростов пошел отыгрываться и имел преимущество. На мой взгляд Ростову не хватило свежести. Почти все верховые единоборства он проиграл.
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