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    Пиоли: «У Ибрагимовича болит колено, но не думаю, что травма серьезная»

    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал травму нападающего Златана Ибрагимовича.

    «Златан не был готов на 100 процентов, в пятницу он провел с нами только половину тренировки. Но он хотел выйти на поле любой ценой. У него болит колено, но не думаю, что травма серьезная. Будем следить за его состоянием», – сказал Пиоли.

    • В текущем сезоне Ибрагимович забил 17 голов и сделал 3 ассиста в 27 матчах.
    • Для 39-летнего шведа это пятая травма за сезон.
    • «Милан» идет на третьем месте в Серии А.

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    Источник: Football Italia

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