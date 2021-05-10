Пиоли: «У Ибрагимовича болит колено, но не думаю, что травма серьезная»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал травму нападающего Златана Ибрагимовича.

«Златан не был готов на 100 процентов, в пятницу он провел с нами только половину тренировки. Но он хотел выйти на поле любой ценой. У него болит колено, но не думаю, что травма серьезная. Будем следить за его состоянием», – сказал Пиоли.