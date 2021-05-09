Гвардиола: «Зинченко играет не на своей позиции и не жалуется, не допускает ошибок»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил, что выпускает Александра Зинченко не на свою позицию. По словам испанца, это не отражается на качестве футболиста.

«Зинченко многое преодолел, чтобы оказаться в «Манчестер Сити». Был возможен его уход в другой клуб, но игрок сказал, что хочет быть здесь. Это многое значит.

Зинченко играет не на своей позиции, но не жалуется и не допускает ошибок. Он усваивает информацию, направленную на него. Этот игрок всегда сосредоточен. У него исключительное владение мячом», – считает Гвардиола.

«Манчестер Сити» купил Зинченко у «Уфы» в 2016 году.

В текущем сезоне АПЛ украинец провел 18 матчей.

Зинченко дважды брал АПЛ.

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