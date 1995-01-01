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    РФС: «Примем меры, чтобы ситуации, как с фанатами «Локомотива» в Санкт-Петербурге, не повторялись»

    РФС отреагировал на недовольство болельщиков «Локомотива» мерами безопасности на матче 28-го тура РПЛ против «Зенита» (1:6). Футбольное руководство страны согласно, что фанатам были доставлены неудобства.

    «РФС ознакомился с результатами проверки, проведeнной РПЛ по обращению «Локомотива». Понимаем, что клуб и полиция действовали в рамках регламента и руководствовались желанием обеспечить максимальную безопасность болельщиков гостевой команды. Но данные меры, на наш взгляд, были избыточны и нарушили комфорт и удобство болельщиков, которые приехали в Петербург, чтобы попасть на футбольный праздник.

    Результаты проверки будут рассмотрены на комитете по безопасности и работе с болельщиками с приглашением на заседание службы безопасности «Зенита» и ГУВД Санкт-Петербурга. Мы примем необходимые меры, чтобы подобные ситуации больше не повторялись», – заявила служба коммуникаций РФС.

    • Фанатов «Локомотива» после матча принудительно вывозили на автобусах в центр Санкт-Петербурга.
    • Многие болельщики опоздали на рейсы в аэропорт и к отправлению поездов.
    • РФС ранее назвал произошедшее неуважением к фанатам «Локомотива».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7752

      NewLife 1 час назад

      "клуб и полиция действовали в рамках регламента" Что это за регламент такой, объясните.
      "Мы примем необходимые меры, чтобы подобные ситуации больше не повторялись"
      Нестыковочка: если все по регламенту, то что вы можете принять.
      Пустой треп никчемных чиновников РФС.

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