РФС: «Примем меры, чтобы ситуации, как с фанатами «Локомотива» в Санкт-Петербурге, не повторялись»

РФС отреагировал на недовольство болельщиков «Локомотива» мерами безопасности на матче 28-го тура РПЛ против «Зенита» (1:6). Футбольное руководство страны согласно, что фанатам были доставлены неудобства.

«РФС ознакомился с результатами проверки, проведeнной РПЛ по обращению «Локомотива». Понимаем, что клуб и полиция действовали в рамках регламента и руководствовались желанием обеспечить максимальную безопасность болельщиков гостевой команды. Но данные меры, на наш взгляд, были избыточны и нарушили комфорт и удобство болельщиков, которые приехали в Петербург, чтобы попасть на футбольный праздник.

Результаты проверки будут рассмотрены на комитете по безопасности и работе с болельщиками с приглашением на заседание службы безопасности «Зенита» и ГУВД Санкт-Петербурга. Мы примем необходимые меры, чтобы подобные ситуации больше не повторялись», – заявила служба коммуникаций РФС.