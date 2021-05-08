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  • «Оренбург» вышел в РПЛ по спортивному принципу, но клуб могут не допустить до участия в чемпионате

«Оренбург» вышел в РПЛ по спортивному принципу, но клуб могут не допустить до участия в чемпионате

8 мая 2021, 16:47
16

Благодаря победе над «Иртышом» (4:0) в 41-м туре ФНЛ «Оренбург» досрочно гарантировал себе прямую путевку в РПЛ.

Команда набрала 91 очко и уже не опустится ниже второго места в таблице первенства.

Однако «Оренбург» могут не допустить до участия в высшем дивизионе. Клубу отказываются выдавать лицензию, поскольку оренбургский стадион «Газовик» не соответствует инфраструктурным требованиям лиги.

  • Клубы РПЛ проголосовали против вхождения «Оренбурга» в РПЛ в виде исключения.
  • Заседание апелляционного комитета состоится 12 мая.
  • До этой даты нужно исправить предъявленные комиссией по лицензированию замечания.

Источник: «Бомбардир»
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига Оренбург
Комментарии (16)
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Ziklop
1620482121
хочется чтоб они помещения привели в порядок и играли раз завоевали второе место.
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Боцман59rus
1620482595
Инфраструктура, соответствующая действующему регламенту, тоже спортивная состовляющая. Положение о минимальной вместимости конечно идиотское, но о нем все давно знали. ....и, не прокатило, сами виноваты
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Genchik92
1620483032
Врунишки, Оренбург еще когда были в РПЛ обещали РФС, что сделаем стадион до 10000 и нечего в итоге ...не пускать пи...даболов
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Hektor 84
1620483219
Регламент есть нех.. лезть
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portero
1620484657
Чинушам жопами пошевилить и поменьше украсть всё можно сделать, а охренели от халявы... Ждем Оренбург в РПЛ тогда в ФНЛ долны быть похожие ограничения, а то ерунда получается из всех команд ФНЛ пяток только стадион имеют...
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NewLife
1620485636
Неча плодить фармы, но уверен, что на 100% пройдут.
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Skull_Boy
1620485926
Вы реально верите в эти сказки, что их реально не допустят, ну ну
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фанат джигурды
1620488235
Как красиво все запели про спортивный принцип!!! А где были ваши песни, когда Чита 2 раза подряд занимала 1-е место, но в классе не повышалась??? А где были ваши песни, когда Камаз с Уралом вместо фк Москва не повысились? А тут распелись прямо, что аж микрофоны горят голубым огоньком!!!
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paracetamol
1620488917
«Оренбург» вышел в РПЛ по спортивному принципу, но клуб могут не допустить до участия в чемпионате по неспортивному принципу!
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Andrew01
1620502852
В нашем футболе уже давно нет спортивного принципа, есть бабло и откаты, какая разница какой стадион вместимости, если городок с 20 тыс. жителей зачем там стадион на 10 тыс? это я не про Оренбург, а в общем. Ограничения - для выбивания откатов и прочего, да хоть любительская команда будет, которая всех выигрывает и достойна играть в РПЛ по спортивному принципу - должна играть там.
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