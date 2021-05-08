«Оренбург» вышел в РПЛ по спортивному принципу, но клуб могут не допустить до участия в чемпионате

Благодаря победе над «Иртышом» (4:0) в 41-м туре ФНЛ «Оренбург» досрочно гарантировал себе прямую путевку в РПЛ.

Команда набрала 91 очко и уже не опустится ниже второго места в таблице первенства.

Однако «Оренбург» могут не допустить до участия в высшем дивизионе. Клубу отказываются выдавать лицензию, поскольку оренбургский стадион «Газовик» не соответствует инфраструктурным требованиям лиги.