«Оренбург» вышел в РПЛ по спортивному принципу, но клуб могут не допустить до участия в чемпионате

Благодаря победе над «Иртышом» (4:0) в 41-м туре ФНЛ «Оренбург» досрочно гарантировал себе прямую путевку в РПЛ.
Команда набрала 91 очко и уже не опустится ниже второго места в таблице первенства.
Однако «Оренбург» могут не допустить до участия в высшем дивизионе. Клубу отказываются выдавать лицензию, поскольку оренбургский стадион «Газовик» не соответствует инфраструктурным требованиям лиги.
- Клубы РПЛ проголосовали против вхождения «Оренбурга» в РПЛ в виде исключения.
- Заседание апелляционного комитета состоится 12 мая.
- До этой даты нужно исправить предъявленные комиссией по лицензированию замечания.
Источник: «Бомбардир»