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    «Оренбург» вышел в РПЛ по спортивному принципу, но клуб могут не допустить до участия в чемпионате

    Благодаря победе над «Иртышом» (4:0) в 41-м туре ФНЛ «Оренбург» досрочно гарантировал себе прямую путевку в РПЛ.

    Команда набрала 91 очко и уже не опустится ниже второго места в таблице первенства.

    Однако «Оренбург» могут не допустить до участия в высшем дивизионе. Клубу отказываются выдавать лицензию, поскольку оренбургский стадион «Газовик» не соответствует инфраструктурным требованиям лиги.

    • Клубы РПЛ проголосовали против вхождения «Оренбурга» в РПЛ в виде исключения.
    • Заседание апелляционного комитета состоится 12 мая.
    • До этой даты нужно исправить предъявленные комиссией по лицензированию замечания.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 16:47
    Комментарии7
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      Рейтинг: +10025

      Hektor 84 13 минут назад

      Регламент есть нех.. лезть

      1
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      Рейтинг: +163

      Genchik92 16 минут назад

      Врунишки, Оренбург еще когда были в РПЛ обещали РФС, что сделаем стадион до 10000 и нечего в итоге ...не пускать пи...даболов

      2
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      Рейтинг: +22069

      Боцман59rus 24 минуты назад

      Инфраструктура, соответствующая действующему регламенту, тоже спортивная состовляющая. Положение о минимальной вместимости конечно идиотское, но о нем все давно знали. ....и, не прокатило, сами виноваты

      1
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      Рейтинг: +1303

      Ziklop 32 минуты назад

      хочется чтоб они помещения привели в порядок и играли раз завоевали второе место.

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      Рейтинг: +3111

      Бомбардиръ 33 минуты назад

      Весь сезон вкалывали, вкалывали, и вдруг в самом конце сезона увидели кукиш от РФС.
      Короче, сизифов труд.

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      Рейтинг: +398

      Aleksey! 37 минут назад

      Россия.

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      Рейтинг: +275

      прабабушка краба 37 минут назад

      сделали бы минимальную квоту для гостевых болельщиков и пусть на каком стадионе хотят, на таком и играют

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