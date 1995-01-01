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    РПЛ. «Уфа» сыграла вничью с «Зенитом» и покинула зону вылета

    В матче 29-го тура РПЛ «Уфа» дома поделила очки с чемпионом «Зенитом» – ничья 0:0.

    В конце первого тайма гости имели шанс открыть счет, но Сердар Азмун не реализовал пенальти.

    Набрав один балл, «Уфа» обогнала «Ротор» и покинула зону прямого вылета в ФНЛ.

    Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур

    Уфа – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0 (0:0)

    «Уфа»: Беленов, Никитин, Плиев, Йокич, Иванов, Камилов (Голубев, 78), Бауэр (Морозов, 78), Мрзляк (Урунов, 57), Милетич, Жамалетдинов (Сысуев, 57), Андрич.

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Круговой, Сантос, Оздоев (Жирков, 71), Ерохин (Хотулев, 83), Сутормин, Барриос (Шамкин, 83), Азмун (Кравцов, 71), Малком (Крапухин, 86).

    Предупреждения: Плиев, 80; Беленов, 90+2 – Барриос, 81; Хотулев, 84.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии27
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      Рейтинг: +129

      Shamil79 8 минут назад

      если бы Уфа победила сказали бы договорняк...поэтому сыграли скромно...на одной ноге

      0
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      Рейтинг: -24

      vabo62 48 минут назад

      Дружище, вот на этом сайте я уже третий месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер, есть очень интересная инфа. Вот здесь - vp-tennis.com

      1
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      Рейтинг: +2596

      Питерский князь 54 минуты назад

      Следующий матч Зенита - это две команды на минус 0 0/
      =))))
      Убирайте уже Семака, надоел.

      2
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      Рейтинг: +7086

      житель СПб 1 час назад

      Весьма незанимательный матч Уфы с командой Зенит-2. Две команды примерно одного уровня непрофессионализма; организованной игры не было ни у одной, ни у другой. Честно говоря - это несколько напрягает, поскольку и Стукалов хорошо активизировал свою команду в последнее время, да и резерв Зенита должен уметь играть в организованный футбол - иначе к чему все эти разговоры про длинную скамейку? Ведь игроки такого игрового уровня "скамейкой" назвать можно с большой натяжкой. Пенальти, конечно, выдуман - и тоже непонятно, зачем? Удары с 5 метров в попу одному одному из пяти стоящих в воротах футболистов... Честно говоря, напрашивается положительное сравнение с недавним "ярким" матчем Ахмат-Уфа - на предмет более качественного и правдоподобного внешне "соглашения". Впрочем, возражать против него могут только явные конкуренты Уфы...

      2
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      Рейтинг: +3658

      rash1959 1 час назад

      Чтобы в дальнейшем не было разговоров, что уфа только дарит очки зинке. Сегодня зинка спасла фуфу от фнл, а завтра, в след. сезоне, получит 6 очков.
      Тьфу на обе околофутбольные конторки...

      -2
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      Рейтинг: +24023

      пьяныйхоровод > rash1959 55 минут назад

      А пищевик минус 6 очков от Уфы получит в следующем сезоне ( в сезоне чемпионства подаренного на юбилей ). Стыд с.у.к.а. и срам мясокомбинаторам из Москвы !

      0
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      Рейтинг: +50

      aleks14326 > пьяныйхоровод 16 минут назад

      Позор зине у всех сосала

      0
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      Рейтинг: +2041

      ААМ 1 час назад

      Странный матч. Оба клуба очень боялись ... забить.

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      Рейтинг: +7086

      житель СПб > ААМ 1 час назад

      Красиво сказано!

      2
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      Рейтинг: +4925

      mamba9090909 > ААМ 59 минут назад

      Поэтому прицельно били в перекладину. И заранее говорили вратарю в какой угол будут бить, чтобы тот творил сейвы.

      6
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      Рейтинг: +1367

      Муруал 1 час назад

      Судье должно быть стыдно за такой пенальти! Желаю клубу Уфа сохранить прописку в РФПЛ. Будет интересно посмотреть на команду под руководством Стукалова.

      1
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      Рейтинг: +4858

      BarStep 1 час назад

      Ну по нулям, так по нулям..
      В конце концов чемпион имеет право на подарки..
      Да и, команда Стукалова заслуживает остаться в РПЛ..

      3
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      Рейтинг: +7086

      житель СПб > BarStep 1 час назад

      С Вашими словами спорить трудно.

      2
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      Рейтинг: +20206

      bset 1 час назад

      Концовка нас ждет огонь. Арсенал будет биться против Рубина, чтобы не вылететь, Ротор будет биться против Рубина, чтобы не вылететь. ЦСКА с Динамо будет рубиться за место в еврокубках. Арсенал с Уфой будут бороться за попадание в переходные матчи.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +640

      qawzsexdr 1 час назад

      Ну всё, Ротор на вылет, Уфа изо всех сил стремилась в стыки

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