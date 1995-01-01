РПЛ. «Уфа» сыграла вничью с «Зенитом» и покинула зону вылета

если бы Уфа победила сказали бы договорняк...поэтому сыграли скромно...на одной ноге
В матче 29-го тура РПЛ «Уфа» дома поделила очки с чемпионом «Зенитом» – ничья 0:0.
В конце первого тайма гости имели шанс открыть счет, но Сердар Азмун не реализовал пенальти.
Набрав один балл, «Уфа» обогнала «Ротор» и покинула зону прямого вылета в ФНЛ.
Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур
Уфа – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0 (0:0)
«Уфа»: Беленов, Никитин, Плиев, Йокич, Иванов, Камилов (Голубев, 78), Бауэр (Морозов, 78), Мрзляк (Урунов, 57), Милетич, Жамалетдинов (Сысуев, 57), Андрич.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Круговой, Сантос, Оздоев (Жирков, 71), Ерохин (Хотулев, 83), Сутормин, Барриос (Шамкин, 83), Азмун (Кравцов, 71), Малком (Крапухин, 86).
Предупреждения: Плиев, 80; Беленов, 90+2 – Барриос, 81; Хотулев, 84.