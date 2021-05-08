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РПЛ. «Уфа» сыграла вничью с «Зенитом» и покинула зону вылета

8 мая 2021, 15:55
35

В матче 29-го тура РПЛ «Уфа» дома поделила очки с чемпионом «Зенитом» – ничья 0:0.

В конце первого тайма гости имели шанс открыть счет, но Сердар Азмун не реализовал пенальти.

Набрав один балл, «Уфа» обогнала «Ротор» и покинула зону прямого вылета в ФНЛ.

Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур

Уфа – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0 (0:0)

«Уфа»: Беленов, Никитин, Плиев, Йокич, Иванов, Камилов (Голубев, 78), Бауэр (Морозов, 78), Мрзляк (Урунов, 57), Милетич, Жамалетдинов (Сысуев, 57), Андрич.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Круговой, Сантос, Оздоев (Жирков, 71), Ерохин (Хотулев, 83), Сутормин, Барриос (Шамкин, 83), Азмун (Кравцов, 71), Малком (Крапухин, 86).

Предупреждения: Плиев, 80; Беленов, 90+2 – Барриос, 81; Хотулев, 84.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Уфа Зенит
Комментарии (35)
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Красногорск_Фан
1620478654
Беленов молодец! Уфа показала мастер класс (увы) для Локомотива. Пусть на эту игру Зенит был не так настроен, но у ворот Уфы было жарко.
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BarStep
1620479200
Ну по нулям, так по нулям.. В конце концов чемпион имеет право на подарки.. Да и, команда Стукалова заслуживает остаться в РПЛ..
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ААМ
1620479927
Странный матч. Оба клуба очень боялись ... забить.
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rash1959
1620480146
Чтобы в дальнейшем не было разговоров, что уфа только дарит очки зинке. Сегодня зинка спасла фуфу от фнл, а завтра, в след. сезоне, получит 6 очков. Тьфу на обе околофутбольные конторки...
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житель СПб
1620480323
Весьма незанимательный матч Уфы с командой Зенит-2. Две команды примерно одного уровня непрофессионализма; организованной игры не было ни у одной, ни у другой. Честно говоря - это несколько напрягает, поскольку и Стукалов хорошо активизировал свою команду в последнее время, да и резерв Зенита должен уметь играть в организованный футбол - иначе к чему все эти разговоры про длинную скамейку? Ведь игроки такого игрового уровня "скамейкой" назвать можно с большой натяжкой. Пенальти, конечно, выдуман - и тоже непонятно, зачем? Удары с 5 метров в попу одному одному из пяти стоящих в воротах футболистов... Честно говоря, напрашивается положительное сравнение с недавним "ярким" матчем Ахмат-Уфа - на предмет более качественного и правдоподобного внешне "соглашения". Впрочем, возражать против него могут только явные конкуренты Уфы...
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kvm
1620484539
торговля очками detected
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polt
1620487265
Подарок Уфе от Семака. Только похвалил Зенит за наконец то реализацию моментов в игре с Локо и на тебе, опять двадцать пять. Или была установка не забивать?
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paracetamol
1620489013
Семак явно сочувствовал Уфе. Под конец Зенит-2 играл.
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алдан2014
1620491191
Цирк,слов нет!! Боевая ничья
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ZENIT-59
1620507145
Не мог же Семак отправить свой бывший клуб в низшую лигу! Такого надо было ожидать
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