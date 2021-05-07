Дмитрий Попов: «Лимит на легионеров 10+15 более логичен. Не должно быть тепличных условий»

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов поговорил о лимите на легионеров в РПЛ. Он был бы не прочь его изменить.
«Лимит не должен создавать тепличные условия для группы игроков. Да, он должен защищать интересы россиян, но не создавать тепличные условия.
Нынешний лимит 8+17 не делает ни того, ни другого, на мой взгляд. Более логично, чтобы лимит был 10+15. Ни одному из россиян не будет гарантировано место в составе. Задача – создать конкурентную среду», – сказал Попов.
- Функционер вернулся в «Спартак» зимой.
- Москвичи идут в таблице 2-ми.
- В понедельник, 10 мая, «Спартак» в 29-м туре РПЛ примет «Химки».
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»