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    Дмитрий Попов: «Лимит на легионеров 10+15 более логичен. Не должно быть тепличных условий»

    Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов поговорил о лимите на легионеров в РПЛ. Он был бы не прочь его изменить.

    «Лимит не должен создавать тепличные условия для группы игроков. Да, он должен защищать интересы россиян, но не создавать тепличные условия.

    Нынешний лимит 8+17 не делает ни того, ни другого, на мой взгляд. Более логично, чтобы лимит был 10+15. Ни одному из россиян не будет гарантировано место в составе. Задача – создать конкурентную среду», – сказал Попов.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Сегодня, 21:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3632

      Fusballer 1 час назад

      В таких тепличных условиях вырастают супер-форварды Дзюба и Заболотный!

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