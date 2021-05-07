Maisfutebol: «Лион» – конкурент «Спартака» в борьбе за Виторию

Заполучить тренера Руя Виторию хочет не только «Спартак». В гонке за португальца также находится «Лион».

Более вероятным вариантом для Витории называется российский клуб. Для «Спартака» именно Витория основной кандидат на пост главного тренера.

Витория возглавлял «Бенфику» с 2015 по 2019 год.

Последним его клубом был «Ан-Наср» из Саудовской Аравии.

«Спартак» по итогам 28 туров занимает 2-е место в таблице РПЛ.

O Jogo: тренер Витория подпишет контракт со «Спартаком» на три сезона с зарплатой 4,5 миллиона в год