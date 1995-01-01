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    Maisfutebol: «Лион» – конкурент «Спартака» в борьбе за Виторию

    Заполучить тренера Руя Виторию хочет не только «Спартак». В гонке за португальца также находится «Лион».

    Более вероятным вариантом для Витории называется российский клуб. Для «Спартака» именно Витория основной кандидат на пост главного тренера.

    • Витория возглавлял «Бенфику» с 2015 по 2019 год.
    • Последним его клубом был «Ан-Наср» из Саудовской Аравии.
    • «Спартак» по итогам 28 туров занимает 2-е место в таблице РПЛ.

    O Jogo: тренер Витория подпишет контракт со «Спартаком» на три сезона с зарплатой 4,5 миллиона в год

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Maisfutebol

    Португальская цифровая спортивная газета, твиттер-аккаунт создан в 2008 году. Аудитория - более 217 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 19:07
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +7859

      ivany4 24 минуты назад

      То сидел без работы, тут сразу спрос организовался.))
      Лион, если о действительно хочет его заполучить, большую зарплату не положит. Да и там работать придется.
      Но если это правда, то хотелось бы хеппиэнда для Лиона.
      А Спартак пусть ищет тренера, которого громогласно обещал.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +756

      Бенедиктус 1 час назад

      Лион! Лион! Лион!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3624

      Fusballer 1 час назад

      Пусть победит Лион в этой битве.

      2
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