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    Зидан: «Челси» заслуженно победил и вышел в финал ЛЧ»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан дал комментарии после поражения от «Челси» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.

    • Мадридцы проиграли в Лондоне со счетом 0:2.
    • Первая встреча между командами завершилась ничьей 1:1.
    • В финале ЛЧ «Челси» сыграет с «Манчестер Сити».

    «Надо признать, что соперник заслужил победу. Мы старались и сражались, но они заслуженно победили и вышли в финал. Футболисты, которые сегодня вышли на поле, были готовы играть. Я горжусь своими парнями: мы старались и остановились в шаге от финала! «Челси» провел отличный матч, и мы должны их похвалить.

    Конечно, мы не довольны. Когда проигрываешь полуфинал, нельзя радоваться, это нормально. Это поражение трудно принять, но уже завтра мы вернемся на поле, чтобы продолжить тренировки для достижения новых целей.

    Мы должны были лучше сыграть в атаке. Мы не создали ни одного стопроцентного момента. У «Челси» было несколько таких шансов. Но я все равно горжусь парнями. Сейчас отдохнем и будем думать о национальном чемпионате», – сказал Зидан.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 10:49
    Комментарии4
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      Рейтинг: +109

      Venom888 1 час назад

      Обидно конечно, но Зидана наверное попросят на выход после текущего сезона, есть такое предположение.

      0
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      Рейтинг: +560

      talgatnurzhanov2006 1 час назад

      Когда проигрываешь полуфинал, нельзя радоваться. Азару скажи.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5135

      Cleaner 2 часа назад

      А Спартак бы уже подал пять апелляций на судейство и кричал бы на весь мир, что он самый великий и поражение случайно и подстроено недругами.

      0
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      Рейтинг: +5135

      Cleaner 2 часа назад

      Зидан адекватен.

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