Главные новости дня. «Манчестер Сити» впервые вышел в финал ЛЧ, Моуринью возглавил «Рому»

«Манчестер Сити» впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов

Marca: «Зенит» получил 40 миллионов за прошлую ЛЧ, «Локомотив» – 25 миллионов

«СЭ»: «Алания» не получит лицензию для РПЛ. Стыков может не быть

«Спартак» объявит имя нового главного тренера после 16 мая. Им может стать экс-тренер «Бенфики» Витория

ЦСКА может арендовать Комличенко у «Динамо»

Моуринью – новый главный тренер «Ромы». Он будет зарабатывать 7,5 миллионов в год

«Оренбургу» отказали в выдаче лицензии для РПЛ в порядке исключения

Bobsoccer: «Зенит» не продлит контракт с Жирковым. Летом он станет свободным агентом

Eurostavka: Дивеев, Захарян и Тюкавин – в шорт-листе Черчесова на Евро-2020. Максименко не попал в список

Sapo Desporto: Роналду намерен уйти из «Ювентуса». Он хочет закончить карьеру в «Спортинге»