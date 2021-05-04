Sapo Desporto: Роналду намерен уйти из «Ювентуса». Он хочет закончить карьеру в «Спортинге»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду намерен перейти в «Спортинг», сообщил Sapo Desporto журналист Клаудио Раймонди, близкий к окружению игрока.

По его информации, 36-летний португалец отработает свой контракт с «Ювентусом» до лета 2022 года, после чего вернется в «Спортинг», воспитанником которого является.

Сообщается, что Роналду хочет закончить карьеру в лиссабонском клубе.

В текущем сезоне Роналду провел за «Ювентус» 40 матчей, забил 34 гола и сделал 4 ассиста.

Ранее сообщалось, что футболист может оказаться в «ПСЖ» или «Манчестер Юнайтед».

Роналду играл за «Спортинг» с 2002 по 2003-й год.

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