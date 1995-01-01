Sapo Desporto: Роналду намерен уйти из «Ювентуса». Он хочет закончить карьеру в «Спортинге»

Что-то верится с трудом, что: а) Юве будет держать Криштиану с его зарплатой еще год, когда всюду вокруг уже информация, что они хотят продать его как можно скорее. б) сам Роналду сдастся бороться с Месси в их любимой игре - "смотрите, у меня больше ЗМ".
Также глядя на того же Ибру понимаешь, что если швед может играть на высочайшем уровне в 40 лет, то португалец уж точно не слабее, по скорости Роналду даже в свои годы быстрее многих молодых нападающих...
Другое дело, кто из топ клубов поверит в то, что Роналду не сдаст очень резко уже в следующем сезоне из-за возраста и способен заплатить хотя бы 80 млн за 36 летнего игрока( уверен, этим летом Юве меньше просить не будет)... потому что понятно, учитывая менталитет самого Роналду в клубы уровня нынешних условных Арсенала или Атлетико, он не пойдет, так как его эго не позволит этого сделать, даже заплати они за него требуемые деньги, уверен, у самого португальца в голове есть требование к определенному статусу клуба, а таких сейчас по пальцам пересчитать... и того, что мы имеем - 1)Барса, тут даже ничего объяснять не нужно, 2)Реал - Перес четко дал понять, что Роналду в Реал не вернется, он не из тех людей, кто меняет свое мнение, если уже пошел на конфликт, то доведет до конца 3)Сити - точно нет, Гвардиола никогда не возьмет себе Роналду даже не с игровой точки зрения, а по менталитету - у Пепа нет эгоистов в команде, каждый должен быть просто "фишкой" выполняющей свои функции на поле, не более... 4) МЮ - врядли, они переподписали Кавани, у клуба сложное финансовое положение, да и с 7м номером придется как-то разбираться... сложно это все...5) Ливерпуль - мне тяжело поверить, что Клопп потратит большую сумму денег на возрастного игрока, ежели подпишет пару молодых и перспективных...
6) Бавария - причина не подписания Роналду не только в наличии Левандовски, даже не будь его сейчас в команде, уверен, Мюнхен не стал бы даже пытаться приобрести Криштиану по причинам схожим с теми, по которым его не будет в МС... в Баварии все должно работать как четко отлаженный немецкий механизм, а раздутое эго абсолютно точно разрушает всякий баланс, что является кошмарным сном для любого немца...
Остаются два варианта... первый - естественно ПСЖ, особенно на фоне продажи Мбаппе в Реал, Роналду по статусу точно сможет заменить молодой бриллиант и еще пару, тройку лет точно не будет выбиваться из обоймы суперзвезд Парижа... плюс это привлечение огромного внимания к клубу, как в момент трансфера Неймара, что позволит парижанам оставаться "в тренде", ведь Париж это модный клуб... в результате как мне думается выиграют обе стороны, ПСЖ получит обладателя 5 ЗМ, звездный дуэт с Неймаром и заголовки на первых страницах всех спортивных газет в ближайший год, а Роналду получит команду, способную бороться за все трофеи и красивый модный город как он любит...
И да, есть еще один вариант - это также команда, любящая все "блестящее" - это Интер. Думаю, возможна ситуация, что Интер раскошелится, влезет в долги, думая, что они отобьют все за счет привлечения рекламных контрактов и продажи футболок, но если честно, у меня есть предчувствие, что все получится ровно также как в Юве сейчас - а то есть, по деньгам это все не отобьется, а Роналду снова будет в команде, которая на бумаге должна бороться за все на свете, но на деле - 4е место в группе ЛЧ... также не стоит забывать про Конте, этот парень не привык вообще под кого-то прогибаться, а это уже потенциальные конфликты...
Лично я хочу еще посмотреть на счастливых и получающих удовольствие от футбола как Роналду, так и Месси... ну не могу я пока их еще отпустить, хотя разум с каждым годом задает все более и более отчетливый вопрос: "Может уже пора...?".
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду намерен перейти в «Спортинг», сообщил Sapo Desporto журналист Клаудио Раймонди, близкий к окружению игрока.
По его информации, 36-летний португалец отработает свой контракт с «Ювентусом» до лета 2022 года, после чего вернется в «Спортинг», воспитанником которого является.
Сообщается, что Роналду хочет закончить карьеру в лиссабонском клубе.
- В текущем сезоне Роналду провел за «Ювентус» 40 матчей, забил 34 гола и сделал 4 ассиста.
- Ранее сообщалось, что футболист может оказаться в «ПСЖ» или «Манчестер Юнайтед».
- Роналду играл за «Спортинг» с 2002 по 2003-й год.
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