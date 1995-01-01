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    «Чемпионат»: экс-тренер «Бенфики» Витория может возглавить «Спартак», Жардима в клубе не будет

    «Спартак» может пригласить бывшего главного тренера «Бенфики» Руя Виторию.

    По информации «Чемпионата», 51-летний португалец – главный кандидат на замену Доменико Тедеско.

    Также источник опроверг новость о возможном назначении Леонарду Жардима.

    • Витория возглавлял «Бенфику» с 2015 по 2019 год.
    • Последним его клубом был «Ан-Наср» из Саудовской Аравии.
    • «Спартак» по итогам 28 туров занимает второе место в таблице РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:13
    Комментарии3
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      Рейтинг: +14958

      derrik2000 32 минуты назад

      Что нир "новость", так сразу "имярек - главный кандидат на пост главного тренера Спартака".
      )))))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13519

      JTherry 33 минуты назад

      устроили в СМИ "ромашку" - любит-не любит, придет- не придет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1057

      Atom2020 44 минуты назад

      Подождите так быстро новости про нового тренера клепать ... я еще про Жардима не дочитал, а тут уже следующий на подходе ...

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