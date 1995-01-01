«Чемпионат»: экс-тренер «Бенфики» Витория может возглавить «Спартак», Жардима в клубе не будет

Что нир "новость", так сразу "имярек - главный кандидат на пост главного тренера Спартака".
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«Спартак» может пригласить бывшего главного тренера «Бенфики» Руя Виторию.
По информации «Чемпионата», 51-летний португалец – главный кандидат на замену Доменико Тедеско.
Также источник опроверг новость о возможном назначении Леонарду Жардима.
- Витория возглавлял «Бенфику» с 2015 по 2019 год.
- Последним его клубом был «Ан-Наср» из Саудовской Аравии.
- «Спартак» по итогам 28 туров занимает второе место в таблице РПЛ.