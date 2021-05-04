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    Marca: «Зенит» получил 40 миллионов за прошлую ЛЧ, «Локомотив» – 25 миллионов

    УЕФА опубликовал данные о выручке клубов, участвовавших в Лиге чемпионов и Лиге Европы в прошлом сезоне.

    По информации Marca, победитель Лиги чемпионов «Бавария» заработала 125 миллионов и 468 тысяч евро. Финалист турнира «ПСЖ» получил почти на полтора миллиона больше (126 миллионов и 806 тысяч евро).

    «Зенит» заработал 40 миллионов и 392 тысячи евро. «Локомотив» получил 24 миллиона и 797 тысяч евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

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    04.05.2021 23:24
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6983

      GoLenaStop 1 час назад

      А, интересно, а игроки из Африки, Хохляндии и Суринама помогли своим родинам поднять экономику "заработанными" деньгами?
      Ха!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +220

      BlackMurderDeco 1 час назад

      Выиграть ля и быть на втором месте это, ну мое мнение по - русски

      0
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