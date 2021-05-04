Marca: «Зенит» получил 40 миллионов за прошлую ЛЧ, «Локомотив» – 25 миллионов

УЕФА опубликовал данные о выручке клубов, участвовавших в Лиге чемпионов и Лиге Европы в прошлом сезоне.

По информации Marca, победитель Лиги чемпионов «Бавария» заработала 125 миллионов и 468 тысяч евро. Финалист турнира «ПСЖ» получил почти на полтора миллиона больше (126 миллионов и 806 тысяч евро).

«Зенит» заработал 40 миллионов и 392 тысячи евро. «Локомотив» получил 24 миллиона и 797 тысяч евро.