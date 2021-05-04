Член комитета по этике: «Не знаю, почему фраза про конюшню обидела ЦСКА»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал жалобу ЦСКА на «Спартак» из-за твита про конюшню, опубликованного после матча 27-го тура РПЛ.
«Я хожу на футбол последние 45 лет, на стадионе ЦСКА при начале матча перед глазами картинка, как скачут кони и надпись «Поскакали». Я, честно говоря, не понял, в чем вопрос.
Спартаковцы пишут о себе «Кто мы? Мясо». Кто-то – «фиалки», кто-то – «дьяволы», кто-то – «кони», кто-то – «козлы», «медведи» и все остальные.
Мне сложно давать предсказания по поводу решения комитета, но я хочу послушать мнение всех участников. Не знаю, почему фраза про конюшню может быть обидна», – сказал Созин.
- Комитет по этике рассмотрит твит «Спартака» про «конюшню» после окончания сезона.
- «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ.
- ЦСКА занимает 6-ю строчку.
Источник: «Р-Спорт»