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    Член комитета по этике: «Не знаю, почему фраза про конюшню обидела ЦСКА»

    Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал жалобу ЦСКА на «Спартак» из-за твита про конюшню, опубликованного после матча 27-го тура РПЛ.

    «Я хожу на футбол последние 45 лет, на стадионе ЦСКА при начале матча перед глазами картинка, как скачут кони и надпись «Поскакали». Я, честно говоря, не понял, в чем вопрос.

    Спартаковцы пишут о себе «Кто мы? Мясо». Кто-то – «фиалки», кто-то – «дьяволы», кто-то – «кони», кто-то – «козлы», «медведи» и все остальные.

    Мне сложно давать предсказания по поводу решения комитета, но я хочу послушать мнение всех участников. Не знаю, почему фраза про конюшню может быть обидна», – сказал Созин.

    • Комитет по этике рассмотрит твит «Спартака» про «конюшню» после окончания сезона.
    • «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ.
    • ЦСКА занимает 6-ю строчку.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    04.05.2021 22:55
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