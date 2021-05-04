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  • Гендиректор «Зенита»: «Категорически не согласен, что у нас плохой чемпионат. Он своеобразный»

Гендиректор «Зенита»: «Категорически не согласен, что у нас плохой чемпионат. Он своеобразный»

4 мая 2021, 00:40
10

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев не считает, что три подряд чемпионства петербургской команды можно объяснить слабым уровнем РПЛ.

– Почему никто не может сместить «Зенит» в последние годы?

– Я категорически не согласен, что у нас плохой чемпионат. У нас своеобразный чемпионат, большинство команд предпочитает играть от обороны, чего нет в других европейских чемпионатах. У нас очень атлетичный и силовой футбол, требующий больших сил.

Думаю, РФС рассмотрит тему лимита, потому что должен быть баланс.

  • «Зенит» стал чемпионом благодаря разгромной победе над «Локомотивом» со счетом 6:1.
  • Команда выиграла титул досрочно – за два тура до окончания сезона РПЛ.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
Комментарии (10)
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Павелий
1620078724
Наш чемпионат выделяется однй командой с федеральным админресурсом и большим числом команд с бюджетом от бютжета регионов. А так всё неплохо.
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Spirit_78
1620078863
РПЛ - это "дитя" лимита на легионеров. Большинство проблем вытекает из дурацких искусственных ограничений. Еврокубки были выиграны ЦСКА и Зенитом до того, как РФС стал проводить свои чудовищные эксперименты.
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Жентус
1620079324
Категорически не согласен, что он мыслит как даун. Он просто " своеобразный ".
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inzek
1620084285
что еще мог сказать Генеральный директор бомжей
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Play
1620099332
Не деградация, а отрицательный рост из той же песни.
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vladimir-7
1620107668
СВОЕОБРАЗНОЕ, как и наш чемпионат, субъективное мнение Медведева.
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Fusballer
1620108424
Лучший чемпионат в мире! Месси, Роналду и прочие "звезды" так и не посмели сыграть в РПЛ, ибо конкуренция бешеная.
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Из Твери Леха
1620110886
Просто в других чемпионатах атлетика легкая, а у нас тяжелая...так еще можно было сказать)) Да это позор, что у нас не бегают!
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derrik2000
1620114521
Этот МедведЁв как всегда: скажет, как отрежет. ))))))))))))))))))))))) Похоже, Газпром имеет специальный инкубатор, чтобы ТАКИХ разводить, пичкая их только генномодифицированными продуктами. Острый дефицит серого вещества у него, однако...
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