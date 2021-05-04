Гендиректор «Зенита»: «Категорически не согласен, что у нас плохой чемпионат. Он своеобразный»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев не считает, что три подряд чемпионства петербургской команды можно объяснить слабым уровнем РПЛ.

– Почему никто не может сместить «Зенит» в последние годы?

– Я категорически не согласен, что у нас плохой чемпионат. У нас своеобразный чемпионат, большинство команд предпочитает играть от обороны, чего нет в других европейских чемпионатах. У нас очень атлетичный и силовой футбол, требующий больших сил.

Думаю, РФС рассмотрит тему лимита, потому что должен быть баланс.