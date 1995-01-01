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    Гендиректор «Зенита»: «Категорически не согласен, что у нас плохой чемпионат. Он своеобразный»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев не считает, что три подряд чемпионства петербургской команды можно объяснить слабым уровнем РПЛ.

    – Почему никто не может сместить «Зенит» в последние годы?

    – Я категорически не согласен, что у нас плохой чемпионат. У нас своеобразный чемпионат, большинство команд предпочитает играть от обороны, чего нет в других европейских чемпионатах. У нас очень атлетичный и силовой футбол, требующий больших сил.

    Думаю, РФС рассмотрит тему лимита, потому что должен быть баланс.

    • «Зенит» стал чемпионом благодаря разгромной победе над «Локомотивом» со счетом 6:1.
    • Команда выиграла титул досрочно – за два тура до окончания сезона РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +431

      Жентус 13 минут назад

      Категорически не согласен, что он мыслит как даун. Он просто " своеобразный ".

      0
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      Рейтинг: +1351

      Spirit_78 21 минуту назад

      РПЛ - это "дитя" лимита на легионеров. Большинство проблем вытекает из дурацких искусственных ограничений. Еврокубки были выиграны ЦСКА и Зенитом до того, как РФС стал проводить свои чудовищные эксперименты.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4331

      Павелий 23 минуты назад

      Наш чемпионат выделяется однй командой с федеральным админресурсом и большим числом команд с бюджетом от бютжета регионов. А так всё неплохо.

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