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    Area Napoli: «Шахтер» и «Тоттенхэм» контактировали с Гаттузо

    Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо может продолжить карьеру в Англии или на Украине.

    По информации Area Napoli, итальянский специалист контактировал с «Шахтером» и «Тоттенхэмом».

    Также интерес к Гаттузо проявляла «Фиорентина», но тренер отказал клубу из Флоренции.

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    Источник: Area Napoli

    Итальянский футбольный сайт, посвященный новостям о «Наполи». Аудитория в твиттере - 20,1 тысячи подписчиков.

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