Area Napoli: «Шахтер» и «Тоттенхэм» контактировали с Гаттузо

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо может продолжить карьеру в Англии или на Украине.
По информации Area Napoli, итальянский специалист контактировал с «Шахтером» и «Тоттенхэмом».
Также интерес к Гаттузо проявляла «Фиорентина», но тренер отказал клубу из Флоренции.
- «Шахтер» ищет замену Луишу Каштру, а «Тоттенхэм» – Жозе Моуринью.
- Контракт Гаттузо с «Наполи» истечет в июне.
Источник: Area Napoli
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