Area Napoli: «Шахтер» и «Тоттенхэм» контактировали с Гаттузо

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо может продолжить карьеру в Англии или на Украине.

По информации Area Napoli, итальянский специалист контактировал с «Шахтером» и «Тоттенхэмом».

Также интерес к Гаттузо проявляла «Фиорентина», но тренер отказал клубу из Флоренции.