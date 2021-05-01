Кокорин пропустит девятый матч «Фиорентины» подряд

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не примет участие в матче 34-го тура Серии А против «Болоньи».
30-летний футболист не попал в заявку на указанную игру. Он продолжает восстанавливаться после мышечной травмы бедра.
Эта встреча станет девятой подряд, которую пропустит россиянин.
- «Фиорентина» купила в январе Кокорина за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор форвард поучаствовал в трех матчах. Он не играет с 3 марта.
- «Болонья» примет «Фиорентину» в воскресенье, 2 мая, в 16:00 мск.
Источник: Официальный твиттер «Фиорентины»