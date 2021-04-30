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Fiorentina News: Кокорин в этом сезоне больше не сыграет

30 апреля 2021, 22:34
31

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не сыграет больше в текущем сезоне, пишут во Флоренции. Это связано с восстановлением его от травмы.

Тренерский штаб «Фиорентины» полагает, что Кокорин не приспособлен к тактическому рисунку главного тренера Джузеппе Якини, поэтому не будет его выпускать в текущем сезоне.

  • «Фиорентина» купила в январе Кокорина за 4,5 миллиона евро.
  • С тех пор форвард поучаствовал в 3 матчах. Он не играет с 3 марта.
  • 30-летний россиянин пропустил уже 8 игр.

Якини – о Кокорине: «Он еще со мной не тренировался»

Источник: Fiorentina News
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (31)
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Боцман59rus
1619811456
А я думал только наши берут футболистов из-за бугра по фотографиям
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vladimir-7
1619812240
Что же за такая травма у Кокорина, что до конца сезона он не сможет играть в Фиорентине.
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Ганнибал Лектор
1619812316
Ну хоть бы по кофейням ходил и бабло отрабатывал
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rash1959
1619812769
Супертрансфер наши провернули.
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baden69
1619812971
Видимо на зоне подсказали как ничего не делать и получать бабло. Стал профессионалом в этом. А все травмы закончатся сразу после окончания "карьеры".
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Hektor 84
1619815514
То то Кокоша звязда! Не приспособлен был к тактике Тедеско, то же самое с Якини. Под него прям тренера надо выбирать с нужной тактикой! А так кокошик играть не будет.
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DOCTOR PENALTY
1619816899
Распиловочный суперпроект "Газизов-Кокорин" успешно завершён.
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Fusballer
1619819488
Ну как так то?! Эх, повезло Интеру.... Если бы Кокорин играл - Фиорентина была бы на первом месте.
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84aivengo
1619843840
вероятней всего,он вообще больше никогда не сыграет за фиалок...
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Добрый Бобер
1619849870
Ну... Не судьба. Хорошо, что "Спартак" за него хоть какие-то деньги получил.
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