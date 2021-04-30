Fiorentina News: Кокорин в этом сезоне больше не сыграет

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не сыграет больше в текущем сезоне, пишут во Флоренции. Это связано с восстановлением его от травмы.

Тренерский штаб «Фиорентины» полагает, что Кокорин не приспособлен к тактическому рисунку главного тренера Джузеппе Якини, поэтому не будет его выпускать в текущем сезоне.

«Фиорентина» купила в январе Кокорина за 4,5 миллиона евро.

С тех пор форвард поучаствовал в 3 матчах. Он не играет с 3 марта.

30-летний россиянин пропустил уже 8 игр.

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