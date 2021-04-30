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    Fiorentina News: Кокорин в этом сезоне больше не сыграет

    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не сыграет больше в текущем сезоне, пишут во Флоренции. Это связано с восстановлением его от травмы.

    Тренерский штаб «Фиорентины» полагает, что Кокорин не приспособлен к тактическому рисунку главного тренера Джузеппе Якини, поэтому не будет его выпускать в текущем сезоне.

    • «Фиорентина» купила в январе Кокорина за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор форвард поучаствовал в 3 матчах. Он не играет с 3 марта.
    • 30-летний россиянин пропустил уже 8 игр.

    Якини – о Кокорине: «Он еще со мной не тренировался»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Fiorentina News

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    30.04.2021 22:34
    Комментарии18
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      Рейтинг: +20699

      DOCTOR PENALTY 18 минут назад

      Распиловочный суперпроект "Газизов-Кокорин" успешно завершён.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +946

      zarsm 23 минуты назад

      Лох

      0
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      Рейтинг: +3916

      solodealer 24 минуты назад

      Итак... Похоже, дело, всё-таки, не в "травме"?
      Кокорин явно НЕ НА СТОЛЬКО ПЛОХ ХДОРОВЬЕМ ИЛИ ПО УРОВНЮ ИГРЫ, ЧТОБЫ ВОТ ТАК НЕ ИГРАТЬ...
      Одну игру отбегал, как горный козёл (ТТД лучше всех!)! ДО ЭТОГО В РПЛ В ФАТАЛЬНЫХ ТРАВМАХ ЗАМЕЧЕН НЕ БЫЛ!... Так... б.ля...дь, кто-нибудь из официальых умников расскажет, что там на самом деле происходит? "Длинная рука Кремля"? " От нас не скроешься даже за кордоном: "?

      0
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      Рейтинг: +2976

      general.lizyukov > solodealer 4 минуты назад

      просто средний игрок, очень ленивый

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      Рейтинг: +9917

      Hektor 84 41 минуту назад

      То то Кокоша звязда! Не приспособлен был к тактике Тедеско, то же самое с Якини. Под него прям тренера надо выбирать с нужной тактикой! А так кокошик играть не будет.

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      Рейтинг: +104

      Forvard47 48 минут назад

      А что если это хроническая травма из-за его проведения в СИЗО? когда писали что сильно болит колено?

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      Рейтинг: +2976

      general.lizyukov > Forvard47 5 минут назад

      ну так завязывал бы со спортом

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      Рейтинг: +898

      САНЁК17 51 минуту назад

      Кокорину ставили на трансфер в магазине смешные цены,стоил он 4,5 лямчик,а фиорентино купила за то что он блистал как фарфор,клюнули короче итальянцы :)

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      Рейтинг: +8383

      alp 1 час назад

      алаверды за маркизио )))

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      Рейтинг: +9917

      Hektor 84 > alp 36 минут назад

      А причем здесь Маркизио? Он играл в Ювентусе и сезон в аренде в Эмполи.

      0
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      Рейтинг: +2210

      baden69 1 час назад

      Видимо на зоне подсказали как ничего не делать и получать бабло. Стал профессионалом в этом. А все травмы закончатся сразу после окончания "карьеры".

      2
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      Рейтинг: +3625

      rash1959 1 час назад

      Супертрансфер наши провернули.

      2
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      Рейтинг: +3631

      mutabor0992 1 час назад

      Кто подписывал этого идиота?Посадить лет на 10!Так для разгона.

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