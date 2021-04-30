Якини – о Кокорине: «Он еще со мной не тренировался»

Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини сообщил, что нападающий Александр Кокорин до сих пор не вернулся к тренировкам с командой.

«Он еще со мной не тренировался. Я не знаю, когда Кокорин будет доступен. Ему нужно провести дополнительные обследования. После этого появятся прогнозы, когда он сможет вернуться в общую группу», – сказал Якини.