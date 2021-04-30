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    Якини – о Кокорине: «Он еще со мной не тренировался»

    Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини сообщил, что нападающий Александр Кокорин до сих пор не вернулся к тренировкам с командой.

    «Он еще со мной не тренировался. Я не знаю, когда Кокорин будет доступен. Ему нужно провести дополнительные обследования. После этого появятся прогнозы, когда он сможет вернуться в общую группу», – сказал Якини.

    • «Фиорентина» купила в январе Кокорина за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор форвард поучаствовал в трех матчах. Он не играет с 3 марта.
    • 30-летний россиянин пропустил уже восемь игр.

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    Источник: Официальный сайт «Фиорентины»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +412

      99-й 22 минуты назад

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      Рейтинг: +105

      murealbest 48 минут назад

      Спартак грамотно его слил хахаха, такой цирк отвечаю, рад я

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