Клубы, покинувшие Суперлигу, не обязаны платить штраф банку JP Morgan

Американский банк JP Morgan, который согласился спонсировать Суперлигу, не имеет права требовать неустойку от клубов, решивших выйти из проекта.

По информации журналиста The New York Times Тарика Панжи, заключенный контракт подразумевал штрафы за неучастие команд в турнире после его старта.

Суперлигу планировали запустить в августе, а клубы начали выходить из нее в течение двух суток после объявления о создании проекта.