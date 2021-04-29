Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    2 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    3 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой

    Клубы, покинувшие Суперлигу, не обязаны платить штраф банку JP Morgan

    Американский банк JP Morgan, который согласился спонсировать Суперлигу, не имеет права требовать неустойку от клубов, решивших выйти из проекта.

    По информации журналиста The New York Times Тарика Панжи, заключенный контракт подразумевал штрафы за неучастие команд в турнире после его старта.

    Суперлигу планировали запустить в августе, а клубы начали выходить из нее в течение двух суток после объявления о создании проекта.

    • О создании Суперлиги было объявлено в ночь на 19 апреля, спустя два дня проект приостановили.
    • Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Тарика Панжи

    Репортер американской ежедневной газеты The New York Times. Аудитория в твиттере - почти 55 тысяч подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.04.2021 21:15
    Комментарии2
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85084
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru