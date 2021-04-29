В «Торино» опровергли интерес к Фомину

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти заявил, что информация о возможном переходе полузащитника «Динамо» Даниила Фомина в туринский клуб не соответствует действительности.

«Это неправда. «Торино» не интересуется Даниилом Фоминым», – сказал Ваньяти.