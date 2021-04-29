В «Торино» опровергли интерес к Фомину

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти заявил, что информация о возможном переходе полузащитника «Динамо» Даниила Фомина в туринский клуб не соответствует действительности.
«Это неправда. «Торино» не интересуется Даниилом Фоминым», – сказал Ваньяти.
- В текущем сезоне Фомин забил 7 голов и сделал 3 ассиста в 29 матчах.
- Сумма отступных в его контракте с «Динамо» – около 20 миллионов евро.
- «Торино» идет на 17-м месте в Серии А, не находясь в зоне вылета только благодаря дополнительным показателям.
Источник: Metaratings