Арустамян: «Торино» активно присматривается к Фомину»

Журналист и комментатор Нобель Арустамян сообщил об интересе «Торино» к полузащитнику «Динамо» Даниилу Фомину.

«К Фомину активно присматривается итальянский «Торино». Там еще не дошло до конкретных переговоров. Позиция опорника может быть актуальна для туринцев летом, если «Милан» выкупит из аренды Суалихо Мейте. Сейчас «Торино» собирает информацию по Фомину и прорабатывает возможность трансфера.

Но итальянцам надо будет договориться с «Динамо» – по разным данным, у футболиста в контракте прописана приличная сумма отступных – в районе 20 миллионов евро. К тому же, вряд ли «Торино» сможет предложить ему зарплату больше динамовской, а это около миллиона евро в год», – сказал Арустамян.