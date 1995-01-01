Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    2 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    3 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?

    Арустамян: «Торино» активно присматривается к Фомину»

    Журналист и комментатор Нобель Арустамян сообщил об интересе «Торино» к полузащитнику «Динамо» Даниилу Фомину.

    «К Фомину активно присматривается итальянский «Торино». Там еще не дошло до конкретных переговоров. Позиция опорника может быть актуальна для туринцев летом, если «Милан» выкупит из аренды Суалихо Мейте. Сейчас «Торино» собирает информацию по Фомину и прорабатывает возможность трансфера.

    Но итальянцам надо будет договориться с «Динамо» – по разным данным, у футболиста в контракте прописана приличная сумма отступных – в районе 20 миллионов евро. К тому же, вряд ли «Торино» сможет предложить ему зарплату больше динамовской, а это около миллиона евро в год», – сказал Арустамян.

    • В текущем сезоне Фомин забил 7 голов и сделал 3 ассиста в 29 матчах.
    • В прошлом году «Динамо» купило хавбека у «Уфы» за 3,5 миллиона евро.
    • «Торино» идет на 17-м месте в Серии А, не находясь в зоне вылета только благодаря дополнительным показателям.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал Нобеля Арустамяна

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:35
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13362

      JTherry 23 минуты назад

      "Там еще не дошло до конкретных переговоров..."
      ...ключевая фраза, дальше можно было не продолжать)) обычное - бла-бла от Нобеля...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11833

      Skull_Boy 43 минуты назад

      В Торино тренироваться надо, а тут вышел ху_йней пострадал и состав и бабки, и 20 млн за это смешно

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +185

      _-G-F-_ > Skull_Boy 14 минут назад

      Ну в плане тренировок и самоотдачи к Фомину претензий нет и быть не может. Он - трудяга, причем не обделенный талантом. А таких у нас мало. Даже сборная с ним на поле смотрелась лучше, чем без него.
      Таким как он, надо прям бежать со всех ног из РПЛ. Даже если не выйдет - опыт очень хороший.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85084
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru