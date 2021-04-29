На потенциально чемпионский матч «Зенита» с «Локомотивом» пустят 40 тысяч болельщиков

Роспотребнадзор увеличил квоту зрителей на матч 28-го тура РПЛ «Зенит» – «Локомотив». На потенциально чемпионскую игру пустят 40 тысяч человек.

«Сейчас получили подтверждение от Роспотребнадзора, заполняемость зрителей на матче «Зенит» – «Локомотив» составит 75% или 40 тысяч человек», – сообщили «Р-Спорту» в комитете по спорту и физической культуре Санкт-Петербурга.

Ранее Роспотребнадзор отказал «Спартаку» в увеличении квоты зрителей на матч 27-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).