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    На потенциально чемпионский матч «Зенита» с «Локомотивом» пустят 40 тысяч болельщиков

    Роспотребнадзор увеличил квоту зрителей на матч 28-го тура РПЛ «Зенит»«Локомотив». На потенциально чемпионскую игру пустят 40 тысяч человек.

    «Сейчас получили подтверждение от Роспотребнадзора, заполняемость зрителей на матче «Зенит» – «Локомотив» составит 75% или 40 тысяч человек», – сообщили «Р-Спорту» в комитете по спорту и физической культуре Санкт-Петербурга.

    Ранее Роспотребнадзор отказал «Спартаку» в увеличении квоты зрителей на матч 27-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

    • «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в воскресенье, 2 мая.
    • В случае победы «Зенит» обеспечит себе досрочное чемпионство.
    • Клуб из Санкт-Петербурга может выиграть РПЛ в третий раз подряд.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 14:23
    Комментарии14
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      Рейтинг: +1962

      Чермындыр 9 минут назад

      Крым наш!!! Ковид не пройдет!

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      Рейтинг: +2898

      _Marqella_ 14 минут назад

      Отлично !!!!

      0
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      Рейтинг: +688

      ВасяК 21 минуту назад

      Двойные стандарты!!! Только для Бомжей!!!

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      Рейтинг: +2747

      neveldomha 21 минуту назад

      У свинок желчь так и льется))))

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      Рейтинг: +7579

      KPCCSPB 23 минуты назад

      Опять петушиное стадо народной помойки кукарехрюкает, глотая питерскую пыль. Вас в том же Питере 3-1 обоссали, так сглотните молча уже.

      0
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      Рейтинг: +4807

      mamba9090909 38 минут назад

      Зенит на пути к хет трику!!!

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      Рейтинг: -155

      Землякруглая 47 минут назад

      Паровозы, обосрите бомжатне "праздник"...

      3
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      Рейтинг: -7

      vabo62 1 час назад

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      -3
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      Рейтинг: +7854

      NewLife 1 час назад

      Шоу под названием "назначение синита чемпионом" должно обязательно сопровождаться следующим:
      - назначением пенальти в ворота Локо, который забьет деревянный голеадор,
      - присутствием в вип ложе г-на Миллера в синитовском шарфике ( надеюсь, что шарфик приобретен на собственные средства, а не засчет Газпрома, у которого по последнему отчету прибыль упала в 9 раз).

      2
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      Рейтинг: +3369

      Fusballer > NewLife 1 час назад

      И ещё будет Федун в зенитовском шарфике!

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      Рейтинг: +21357

      silver29 > NewLife 51 минуту назад

      -если голеадор промахнется, то назначить перебитие;
      - в случае если Локо к окончанию матча случайно будет вести в счете удалить их игрока;
      - если это не поможет накинуть к основному времени минут 10;
      -ну и как вишенка на торт взять кубок и уронить обязательно что-то от него отломить.

      3
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      Рейтинг: +21357

      silver29 1 час назад

      Странная логика на "потенциально чемпионский матч" разве общепринятые запреты посещаемости не распространяются ? Блохастики и тут подсуетились бабло срубить ((((

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