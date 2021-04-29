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  • На потенциально чемпионский матч «Зенита» с «Локомотивом» пустят 40 тысяч болельщиков

На потенциально чемпионский матч «Зенита» с «Локомотивом» пустят 40 тысяч болельщиков

29 апреля 2021, 14:23
31

Роспотребнадзор увеличил квоту зрителей на матч 28-го тура РПЛ «Зенит»«Локомотив». На потенциально чемпионскую игру пустят 40 тысяч человек.

«Сейчас получили подтверждение от Роспотребнадзора, заполняемость зрителей на матче «Зенит» – «Локомотив» составит 75% или 40 тысяч человек», – сообщили «Р-Спорту» в комитете по спорту и физической культуре Санкт-Петербурга.

Ранее Роспотребнадзор отказал «Спартаку» в увеличении квоты зрителей на матч 27-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

  • «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в воскресенье, 2 мая.
  • В случае победы «Зенит» обеспечит себе досрочное чемпионство.
  • Клуб из Санкт-Петербурга может выиграть РПЛ в третий раз подряд.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив
Комментарии (31)
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NewLife
1619697675
Роспотребнадзор знает, что к бомжам никакая зараза не пристает, и поэтому в этих 40 тысячах ни одного заразного не будет, также как не было заразных на митинге в честь присоединения Крыма в Москве.
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NewLife
1619698084
Шоу под названием "назначение синита чемпионом" должно обязательно сопровождаться следующим: - назначением пенальти в ворота Локо, который забьет деревянный голеадор, - присутствием в вип ложе г-на Миллера в синитовском шарфике ( надеюсь, что шарфик приобретен на собственные средства, а не засчет Газпрома, у которого по последнему отчету прибыль упала в 9 раз).
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mamba9090909
1619700929
Зенит на пути к хет трику!!!
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neveldomha
1619701951
У свинок желчь так и льется))))
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ВасяК
1619701959
Двойные стандарты!!! Только для Бомжей!!!
Ответить
_Marqella_
1619702408
Отлично !!!!
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portero
1619704387
Плохая примета... сольют Локо и праздника не будет...
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Каратель помойников
1619704968
и как это называется? наверное роспотребнадзор считает что болельщики бзденита не болеют,хотя..вполне вероятно что зараза к заразе не пристаёт)
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Skull_Boy
1619710217
Ну да чемпионат же честный
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Shamil79
1619729071
будет супер-матч! обе команды на пике возможностей...с удовольствием посмотрю...по телеку
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