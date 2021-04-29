ЦСКА ответил на слухи вокруг клуба песней Высоцкого

Пресс-служба ЦСКА опубликовала в твиттере клип на композицию Владимира Высоцкого под названием «Песня о слухах».
По всей видимости, таким образом клуб отреагировал на появившиеся домыслы об изменениях в руководстве. В частности, сообщалось о возможном уходе президента Евгения Гинера и генерального директора Романа Бабаева в «Крылья Советов» .
«Словно мухи, тут и там, ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам», – гласит припев песни Высоцкого.
- ЦСКА потерпел три поражения подряд.
- Команда вылетела из Кубка России и опустилась на шестое место в таблице РПЛ.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Официальный твиттер ЦСКА