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    ЦСКА ответил на слухи вокруг клуба песней Высоцкого

    Пресс-служба ЦСКА опубликовала в твиттере клип на композицию Владимира Высоцкого под названием «Песня о слухах».

    По всей видимости, таким образом клуб отреагировал на появившиеся домыслы об изменениях в руководстве. В частности, сообщалось о возможном уходе президента Евгения Гинера и генерального директора Романа Бабаева в «Крылья Советов» .

    «Словно мухи, тут и там, ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам», – гласит припев песни Высоцкого.

    • ЦСКА потерпел три поражения подряд.
    • Команда вылетела из Кубка России и опустилась на шестое место в таблице РПЛ.

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    Источник: Официальный твиттер ЦСКА

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